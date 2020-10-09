Tulika Takso снова отгораживает пассажиров от водителей.

По словам члена правления Tulika Takso Анне Ребане, при перевозке пассажиров исполнить требование о двухметровой дистанции без перегородки очень сложно и иногда просто невозможно. «Уже весной мы протестировали перегородки из пластика, потому что защита от вируса в общественном транспорте очень важна. В тот период мы все находились в серьезной самоизоляции, вирус отступил и практическая необходимость отделять водителей от пассажиров ушла. Но теперь ситуация кардинально изменилась, - пояснила Ребане. - Люди свыклись жить с вирусом, свободно передвигаются и для предотвращения распространения вируса нужно использовать другие средства, нежели домашние стены».

Пандемия подтолкнула инженеров и дизайнеров Toyota предложить т.с. заводское решение для автомобилей, предлагающих услуги перевозки. По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, речь идет об очень свежем решении. «Только пару недель назад поступила обрывочная информация о том, что у Toyota есть какой-то вариант и на прошлой неделе мы получили первый образец. Это разработанная именно по причине коронавируса перегородка, которая производится в двух размерах - тот, что побольше, подходит для Camry, а поменьше – Corolla», - пояснил Ныммик.

В этом году Tulika приобретает еще около 30 автомобилей Camry и они прибудут уже с завода с оригинальной перегородкой. А используемые сейчас Camry – около 20 машин – получат также заводские перегородки. «В остальных такси используются те решения, которые произведены в Эстонии и опробованы весной, - добавила Анне Ребане. - В качестве дополнительный мер после каждой поездки водители проветривают салон и обрабатывают дезинфектором те поверхности, которых клиенты точно касаются».

Пластиковые перегородки, которые стали использовать впервые в Эстонии в этом году, устанавливаются за передними сиденьями, в перегородке есть специальное отверстие для осуществления расчетов. В остальное время это окошко закрыто. «Большая часть расчетов все равно происходит бесконтактным способом — бесконтактная оплата через банковский терминал или же с помощью только что вышедшего на рынок приложения Tulika. Таким образом, при выставлении счета не возникает соприкосновений ни с клавиатурой банковского терминала, ни с самим таксистом», - отметила Ребане.