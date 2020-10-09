В Эстонии изменяются требования к самоизоляции в связи с пересечением границы

Исключение для городов Валга/Валка

С 12 октября обязанность самоизоляции после пересечения границы не распространяется на людей без симптомов заболевания, проживающих в городе Валга или Валка, и в ходе своих повседневных пересечений эстонско-латвийской границы перемещающихся в пределах этих местных самоуправлений. Отказ от обязанности изоляции позволит сохранить обычный жизненный уклад в этих пограничных городах-близнецах. Данное исключение будет действовать независимо от показателей распространения инфекции в обеих странах.

Европейский союз и Европейская экономическая зона, Шенгенская зона и страны общего списка ЕС

Обязанность самоизоляции не распространяется на тех, кто прибывает в Эстонию из страны, показатель распространения инфекции в которой составляет менее 25 человек на 100 000 жителей.

Если показатель распространения инфекции в стране находится в пределах от 25 до 50 человек, нахождение в самоизоляции зависит от того обстоятельства, ниже ли он или же выше, чем показатель в Эстонии, умноженный на коэффициент 1,1.

Если показатель распространения инфекции ниже, чем в Эстонии, находиться в самоизоляции не требуется, а если выше, то применяется двухнедельная обязанность самоизоляции.

Если человек прибывает в Эстонию из страны, где показатель распространения инфекции составляет 50 и более человек на 100 000 жителей, ему придется в любом случае находиться в самоизоляции.

Данные о показателях распространения инфекции по странам обновляются один раз в неделю на домашней странице Министерства иностранных дел. Коэффициент 1,1, применяемый к показателю распространения инфекции в Эстонии, допускает 10-процентное колебание, что необходимо для того, чтобы исключить перерасчет, обусловленный изменениями показателей по странам в течение недели.

Условия для стран Балтии и Финляндии

Общее повышение предельного показателя для обязанности самоизоляции также повышает предельное значение для обязанности самоизоляции людей, прибывающих из Латвии, Литвы и Финляндии, с нынешних 25 до 50 человек. Эта поправка позволит обеспечить, чтобы сохранялся ранее действовавший принцип, согласно которому из этих стран можно приезжать в Эстонию на работу, на учебу, к врачу, для участия в неотложных семейных событиях или с целью транзита.

Коммуникационное бюро правительства опубликует поправку к распоряжению № 282 и пояснительную записку к ней на сайте kriis.ee.

Эстония поддерживает предложение Совета Евросоюза по унификации общих принципов, связанных с поездками

Совет ЕС рекомендует государствам-членам ЕС ввести так называемую «карту категорий риска» с цветовой кодировкой, что поможет унифицировать всё связанное с поездками. Рекомендация предусматривает, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний будет еженедельно публиковать карту регионов риска, где регионы ЕС будут обозначаться в соответствии с их уровнем риска на основании согласованных критериев и цветовой кодировки.

Государства-члены ЕС смогут использовать эти данные для принятия решений при утверждении ограничений на передвижение в целях предотвращения распространения вируса. Использование одинаковых исходных данных является важной предпосылкой для унификации подходов разных стран.

Предлагаемая схема цветовой кодировки предусматривает, что, если показатель заболеваемости в государстве-члене ЕС ниже 25 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней и доля положительных тестов составляет менее 4 процентов, ограничения на передвижение при поездках в эту страну отсутствуют. Эстония согласна с таким подходом, а также введет в госдарственном законодательстве этот показатель заболеваемости в странах (25 человек на 100 000 жителей в течение последних двух недель) в качестве показателя, когда у человека не возникает обязанность самоизоляции по прибытии в Эстонию.

Схема цветовой кодировки, предложенная Советом Евросоюза, также включает в себя оранжевый, красный и серый цвета, каждый из которых представляет уровень заболеваемости или объем тестирования. В таких случаях государства-члены ЕС смогут сами вводить требования самоизоляции или задействовать иные меры предосторожности, исходя из местных условий каждой страны.

Рекомендации Совета также предусматривают единую форму анкеты путешественника, которая, по возможности, будет разработана в электронном виде. Также Совет призывает все страны тесно сотрудничать в вопросе тестирования, включая проверку достоверности сертификатов на тесты, и договориться о порядке предварительного уведомления других стран, заинтересованных групп и общественности о возможных ограничительных мерах.

Эстония считает, что одобрение рекомендации Совета ЕС поможет защитить здоровье и благополучие граждан ЕС таким образом, который не будет необоснованно препятствовать свободе передвижения и сохранит максимально возможное функционирование внутреннего рынка. Единые правила по всей Европе будет легче соблюдать как людям, так и предприятиям. Важно, что рекомендации позволяют каждому государству-члену ЕС проявлять достаточную гибкость в принятии решений касательно ограничений.