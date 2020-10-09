Навальный - «Дождю»: санкции введут не из-за меня, а из-за применения химоружия

«Мне немножко любопытно, кто это сделал, и я хотел бы разобраться», - сказал Навальный . Однако, по его мнению, вряд ли случится сенсация, передает NEWSru.

«Очевидно, что это власть, представители власти», - сказал Навальный.Навальный вновь повторил, что хотел бы добиться возбуждения в России уголовного дела о попытке своего убийства по правильной статье. Если это сделано не будет, оппозиционер хотел бы получить доступ к своим медицинским документам из омской больницы, видеозаписям из гостиницы в Томске, а также чтобы ему вернули одежду, на которой могли остаться следы отравляющего вещества. Однако, по его словам, ФБК будет сложно получить эти главные улики.

ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе. В интервью для «Дождя» политик заявил, что его мнения при подготовке антироссийских санкций не спрашивали. «Не думаю, что Европа или какие-то европейские чиновники нуждаются в моей помощи. Это важно понимать, они вводят санкции не потому, что это я. И мое мнение относительно санкций их не очень интересует», - заявил 9 октября Алексей Навальный. По его словам, еврочиновники в деле Навального больше взволнованы применением химического оружия.

Накануне в первом после отравления видео для своего Youtube-канала Навальный в очередной раз выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. До этого оппозиционер заявлял об этом в нескольких интервью западным и российским журналистам. Доказательством этого оппозиционер считает отсутствие расследования о покушении на него.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезён на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

Страны Запада требуют от России расследовать случившееся и не исключают введения санкций.

Саммит ЕС в конце следующей недели (12-18 октября) обсудит ситуацию с Навальным после доклада ОЗХО, который выявил в организме политика не известный ранее тип «Новичка».

Газета Le Monde написала, что Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального. До этого МИД Германии пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями».

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили.