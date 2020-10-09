Семья с восемью детьми трепыхается в кредитной мышеловке

Последний вынужденный кредит был взят на покупку нового микроавтобуса, необходимого для большой семьи. К сожалению, через несколько месяцев двигатель сломался.

"На свалке за двигатель хотят около тысячи евро, плюс деньги за работу и проводку. Даже тогда нельзя быть уверенным, что он снова поедет. Я уже восемь тысяч вбухал в этот автобус. В настоящее время я могу пользоваться приходским автобусом, топливо я оплачиваю самостоятельно. Возможно, они бы тоже помогли мне с кредитом, но, поскольку у приходов нет накоплений, не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в компанию быстрых кредитов», - сказал Ральф Мянд.

«Больничные компенсации не очень помогают, потому что если ваша зарплата составляет 620 евро, вы получаете только половину. Болеть просто нельзя! Даже если больничный оплачивается с первого дня, как во времена коронавируса, это не помогает. Человек на это не проживет. Тебе выбирать - лечиться дома или в больнице или ходить больным на работу. Есть большая разница между 300 или 600 евро. К счастью, деньги на питание нам остаются», - добавил он.

Волостная старейшина Канепи Пирет Раммуль и специалист по социальной работе Кюллике Калдоя осведомлены о проблемах семьи, хотя та не обращалась за помощью к местному самоуправлению. «Волость не может нести чье-либо долговое бремя - более того, в их случае дело уже находится в руках судебного пристава. Если же они останутся без крова, их ждет от волости пятикомнатная квартира», - пообещала Раммуль.

Ральф Мянд сказал, что жилищные пособия им не выплачиваются, потому что пособия на детей включены в доход, из-за чего они чуть-чуть не дотягивают до установленного порога.

Кристи, которая работала в школе Якоби в Пыльва, сначала осталась дома из-за коронавируса, а затем у матери Ральфа случился инсульт, и она была с ней несколько месяцев.

Поскольку у Кристи есть рабочие сертификаты опекуна и лица, имеющего право работать с пищевыми продуктками, она подумывает о создании компании, предоставляющей услуги по уходу на дому. "Но на это нужен начальный капитал. Мы должны сначала разобраться в этим кредитом, и только потом можем начать все сначала. Найти новую работу можно, но перед здоровьем не устоишь», - отметил Ральф Мянд.

Нужна поддержка государства

К прессе семья обратилась в основном потому, что считает необходимым оказание государственной поддержки нуждающимся.

"Нужен закон, который гарантирует, что, если с человеком что-то случится, у него не заберут всё", - считает отец семейства.

"Конечно, есть и те, кто берет новые и новые быстрые кредиты, которые не вернуть за всю жизнь. Но мы до сих пор действовали очень сознательно", - подчеркнул Ральф Мянд.

По его мнению, Эстония могла бы последовать примеру Финляндии, где государство берет на себя ответственность за тех, кто попал в беду, так что на имущество семьи сразу не покушаются.

Компания быстрого кредитования Bondora на запрос редакции о том, что случилось с семьей Мяндов, не ответила.