Семья с восемью детьми трепыхается в кредитной мышеловке

Проживающая в селе Прангли волости Канепи Пыльваского уезда семья с восьмью детьми столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за проблем со здоровьем у отца, матери и бабушки. Однако компания экспресс-кредитов, предоставившая ссуду на покупку микроавтобуса, не хочет слышать о кредитном отпуске и требует задолженность с помощью судебного исполнителя, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По словам отца cемейства Ральфа Мянда, сначала у него случился инфаркт, а затем воспаление сердечной мышцы. "Это было ударом. До сих пор мы брали кредиты, потому что могли рассчитаться. Все хорошо, пока не возникнет проблема с человеком. Но это может случиться с кем угодно».
Его жена Кристи добавила, что в компанию быстрого кредитования Bondora они обратились в марте, как только возникли проблемы. "На первое письмо ответили, что у нас нет задолженностей. Когда мы объяснили, что проблемы могут возникнуть, какое-то время они молчали, потом пришло письмо: сообщалось, что у нас есть несколько дней, чтобы заплатить. Они не были согласны ждать, даже пока не поступят деньги на ребенка. Вскоре дело перешло в руки судебного исполнителя".
От выселения пока спасает второй заем
По словам отца семьи, они вели постоянную переписку с судебным исполнителем и подали ходатайство о графике, согласно которому семья платила бы 50 евро в месяц до конца года и вернулась бы к первоначальному графику выплат, когда здоровье позволит снова работать полный рабочий день.
«К тому времени у нас также истечет срок действия нескольких потребительских кредитов, поэтому мы сможем больше платить по основной ссуде. К сожалению, требующая строна была категорически против. Они хотели 250 евро и все. Мы понимаем, что судебный исполнитель не может перешагнуть через это. Он уже наложил арест на все имущество, берет часть своей пенсии по инвалидности, и мы сами платим, как и обещали, 50 евро. Каким-то образом мы выцеживаем это, потому что не хотим быть в долгах. Нельзя сказать, что я сбегаю - я занимаюсь этим! »
По крайней мере, пока семья может выплачивать ссуду, взятую у Эстонского ссудо-сберегательного общества Geldex, ей не грозит выселение. Этот кредит был использован для погашения прежних долгов, а здание осталось в залог. «Судебный исполнитель наложил арест на дом, но он не может выставить его на продажу, пока мы все не вернем ссудо-сберегательному обществу», - сказал Ральф Мянд.
Жилье было приобретено 11 лет назад при поддержке Kredex для многодетных семей. «Оно было в довольно плохом состоянии, мы постоянно его ремонтировали. Мы купили дом, чтобы выехать из квартиры и у детей была свобода. И я сделаю все возможное, чтобы он остался их домом », - подчеркнул отец семейства, который даже не хочет думать о предлагаемой волостью пятикомнатной квартире.
Без микроавтобуса никак
Самому младшему ребенку в семье четыре года. 19-летний старший сын учится на автомеханика в Вильяндиском центре профессионального образования и возвращается домой на выходные. Дети, посещающие школу Кроотусе, едут туда утром на школьном автобусе, а вот в пыльваскую школу Якоби двух детей необходимо привозить. «Но поскольку я работаю при лютеранской общине Пыльва, организовать это легко», - отметил отец.
Последний вынужденный кредит был взят на покупку нового микроавтобуса, необходимого для большой семьи. К сожалению, через несколько месяцев двигатель сломался.
"На свалке за двигатель хотят около тысячи евро, плюс деньги за работу и проводку. Даже тогда нельзя быть уверенным, что он снова поедет. Я уже восемь тысяч вбухал в этот автобус. В настоящее время я могу пользоваться приходским автобусом, топливо я оплачиваю самостоятельно. Возможно, они бы тоже помогли мне с кредитом, но, поскольку у приходов нет накоплений, не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в компанию быстрых кредитов», - сказал Ральф Мянд.
«Больничные компенсации не очень помогают, потому что если ваша зарплата составляет 620 евро, вы получаете только половину. Болеть просто нельзя! Даже если больничный оплачивается с первого дня, как во времена коронавируса, это не помогает. Человек на это не проживет. Тебе выбирать - лечиться дома или в больнице или ходить больным на работу. Есть большая разница между 300 или 600 евро. К счастью, деньги на питание нам остаются», - добавил он.
Волостная старейшина Канепи Пирет Раммуль и специалист по социальной работе Кюллике Калдоя осведомлены о проблемах семьи, хотя та не обращалась за помощью к местному самоуправлению. «Волость не может нести чье-либо долговое бремя - более того, в их случае дело уже находится в руках судебного пристава. Если же они останутся без крова, их ждет от волости пятикомнатная квартира», - пообещала Раммуль.
Ральф Мянд сказал, что жилищные пособия им не выплачиваются, потому что пособия на детей включены в доход, из-за чего они чуть-чуть не дотягивают до установленного порога.
Кристи, которая работала в школе Якоби в Пыльва, сначала осталась дома из-за коронавируса, а затем у матери Ральфа случился инсульт, и она была с ней несколько месяцев.
Поскольку у Кристи есть рабочие сертификаты опекуна и лица, имеющего право работать с пищевыми продуктками, она подумывает о создании компании, предоставляющей услуги по уходу на дому. "Но на это нужен начальный капитал. Мы должны сначала разобраться в этим кредитом, и только потом можем начать все сначала. Найти новую работу можно, но перед здоровьем не устоишь», - отметил Ральф Мянд.
Нужна поддержка государства
К прессе семья обратилась в основном потому, что считает необходимым оказание государственной поддержки нуждающимся.
"Нужен закон, который гарантирует, что, если с человеком что-то случится, у него не заберут всё", - считает отец семейства.
"Конечно, есть и те, кто берет новые и новые быстрые кредиты, которые не вернуть за всю жизнь. Но мы до сих пор действовали очень сознательно", - подчеркнул Ральф Мянд.
По его мнению, Эстония могла бы последовать примеру Финляндии, где государство берет на себя ответственность за тех, кто попал в беду, так что на имущество семьи сразу не покушаются.
Компания быстрого кредитования Bondora на запрос редакции о том, что случилось с семьей Мяндов, не ответила.
Кристи Хунт, канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих
"Судебный исполнитель должен исполнять судебное решение или требование истца и не может давать оценку кредитным решениям или другим правовым аспектам, которые имели место до исполнительного производства.
Влезая в долги, всегда важно искать решения и общаться как с истцом, так и, конечно, с судебным исполнителем. Судебный исполнитель - это следствие, а не причина».