Больной коронавирусом в обувном магазине: посетителей просят наблюдать за своим здоровьем

"Внимание! Департамент здоровья сообщает, что в магазине SHU в Võru Kagukeskus был выявлен коронапозитивный посетитель. В связи с этим Департамент здоровья просит всех, кто посетил магазин SHU в Võru Kagukeskus в период с 30.09 по 02.10.2020, следить за своим здоровьем, оставаться дома и связываться с семейным врачом в случае появления симптомов», - сообщила горуправа Выру на своей странице в Facebook.