Пустующие рестораны в центре Таллинна ищут арендаторов, заведения в спальных районах заполнены

Количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду и продажи в сфере общественного питания, возросло в несколько раз. Если еще год назад площадей, подходящих для организации общественного питания было днем с огнем не сыскать, то сегодня на порталах недвижимости размещено уже около ста предложений о продаже или сдаче в аренду недвижимости в одном только центре или в Старом городе Таллинна. Не трудно догадаться, что причиной тому является, безусловно, нехватка клиентов.
Маклер Ханнес Кяби, занимающийся в компании Pindi Kinnisvara коммерческими площадями, сказал, что помимо гостиниц и прочих связанных с туризмом предприятий, ощутимый удар был нанесен также ресторанам и кафе, расположенным в центре Таллинна, бόльшая часть которых была ориентирована преимущественно на иностранных посетителей. «Если нацеленные на местное население места общественного питания на городских окраинах сейчас вновь заполнились посетителями, то ресторанам, расположенным на улице Виру, по-прежнему не удается свести концы с концами, что повлекло за собой избыток предложений на рынке», – добавил Кяби.
«Вместе с тем, несчастье для одного, порой, может составить успех другого. В минувшем году многие блестящие концепции в сфере общественного питания так и остались нереализованными, поскольку не было подходящих для этого площадей. Однако нынешняя ситуация открывает многочисленные возможности для того чтобы различные нестандартные бизнес-идеи можно было претворить в жизнь», – разъяснил он.