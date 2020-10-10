Пустующие рестораны в центре Таллинна ищут арендаторов, заведения в спальных районах заполнены

Количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду и продажи в сфере общественного питания, возросло в несколько раз. Если еще год назад площадей, подходящих для организации общественного питания было днем с огнем не сыскать, то сегодня на порталах недвижимости размещено уже около ста предложений о продаже или сдаче в аренду недвижимости в одном только центре или в Старом городе Таллинна. Не трудно догадаться, что причиной тому является, безусловно, нехватка клиентов.