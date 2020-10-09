Лицо недели ⟩ Людмила Янченко и клапан для выпуска пара

Обвинять кого-то в преступлении, не имея доказательств, конечно, плохо. И обвиненный в этом случае имеет полное право почувствовать себя оскорбленным и подать в суд. Но политики, на которых “по долгу службы” льется много негатива, обычно стараются доказать свою правоту именно как политики - привлекая людей на свою сторону. Поэтому новая ида-вируская мода наказывать недовольных выглядит неординарно.

С другой стороны, и недовольство населения местными властями на Северо-Востоке тоже необычно высоко для Эстонии. Судя по исследованию Департамента статистики, проведенному по заказу Минфина, в Силламяэ работой местных властей доволен только 31% жителей, Йыхви - 23% жителей, в Нарве - 22%, в Кохтла-Ярве - 19%.

А раз велик процент недовольных, то и градус недовольства в ида-вируском политическом котле выше, чем в других местах. Просто котел закрыт крышкой, чтобы казаться холодным.

Но порой горячий пар прорывается даже в неожиданных местах. Например, весной в Кохтла-Ярве был взрыв недовольства, когда местный житель написал в Facebook, что председатель горсобрания Рийна Иванова пошла в магазин после того, как у нее был диагностирован коронавирус. Сама Рийна Иванова заверила, что в магазин не ходила, но многие ругавшие ее комментаторы поверили автору поста, не интересуясь объяснениями другой стороны.

С обвинениями в коррупции в Ида-Вирумаа всё еще более однозначно - многие верят им сразу. В глазах местных политиков порой можно видеть искреннюю обиду: меня-то за что?! Да, были коррупционные скандалы, но судом были наказаны несколько конкретных людей. Почему же презумпция виновности действует для всех, кто имеет власть?

Но пусть над этим вопросом политики думают сами. А пока общественное мнение таково, недовольные властью не превратятся в довольных, если им запретить ругаться в комментариях. Наверное, перекрыть этот клапан для выпуска пара можно, но политический котел-то от этого не остынет, и недовольство прорвется где-нибудь еще.