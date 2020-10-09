Госпрокурор: утечка процессуальных документов Danske Bank произошла не из Эстонии

«Поскольку защитники еще не были ознакомлены с материалами уголовного дела, информация не могла просочиться через них даже сейчас. В рамках международного сотрудничества мы в необходимом объеме довели до сведения правоохранительных органов других стран материалы уголовного дела, поэтому считаем утечку возможной через партнеров по сотрудничеству», - сказала Энтсик.

В пятницу прокуратура получила ходатайство связанного с уголовным производством по Danske Bank защитником Мартином Хирвоя о прекращении производства в связи с разглашением данных, а также о возбуждении уголовного дела по факту незаконного разглашения данных предварительного расследования.

«Согласно закону, у прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, и 30 дней на прекращение дела», - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

Раскрытие информации в ходе досудебного производства без разрешения прокуратуры в общем случае регулируется Пенитенциарным кодексом, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное разглашение досудебной информации, если раскрытие данных сделало невозможным или значительно усложнило установление наличия или отсутствия деяния, наказуемого в качестве уголовного преступления, или других обстоятельств объекта доказательства.

«Сегодня прокуратура не видит, чтобы в настоящем деле раскрытие данных сделало бы невозможным или существенно затруднило бы последующее судебное преследование. Мы рассмотрим поданные защитником заявления в установленные законом сроки», - сказала Энтсик.