Самоуправления Финляндии начали вводить жесткие карантинные ограничения

В финских регионах начали вновь вводиться жесткие карантинные ограничения, как это было минувшей весной. Со следующего понедельника и до конца октября в муниципалитетах, входящих в округ здравоохранения Вааса, будут запрещено собираться в группы более 10 человек – при этом неважно, в помещении будут проходить эти собрания или на открытом воздухе, пишет YLE.