Пт, 9.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Самоуправления Финляндии начали вводить жесткие карантинные ограничения

Vaasa keskväljak. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Teet Roosaar

В финских регионах начали вновь вводиться жесткие карантинные ограничения, как это было минувшей весной. Со следующего понедельника и до конца октября в муниципалитетах, входящих в округ здравоохранения Вааса, будут запрещено собираться в группы более 10 человек – при этом неважно, в помещении будут проходить эти собрания или на открытом воздухе, пишет YLE.

Решение принято в рамках закона об инфекционных заболеваниях. У отдельных муниципалитетов есть возможность при необходимости ужесточить эти ограничения.

За последние две недели на территории округа здравоохранения Вааса выявлено 166 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек, а в самом городе Вааса – 356 случаев.

В других регионах пока ограничиваются рекомендациями. В Канта-Хяме с 12 октября советуют не проводить частные мероприятия с участием более 20 человек. Аналогичная рекомендация была выпущена и в Хельсинки.

В шести регионах, где статистика по заражениям вновь пошла вверх (Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Пирканмаа, Канта-Хяме, Похъянмаа и Южная Похъянмаа), продажа алкоголя в барах и ресторанах должна прекращаться в 22 часа, а сами заведения закрываться в 23 часа. 

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