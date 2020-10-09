Галерея и видео ⟩ Первые корейские гаубицы K9 поступили на вооружение Сил обороны Эстонии

Всего в течение трех лет в Эстонию прибудут 18 самоходных артиллерийских установок, приобретенных Силами обороны. По словам министра обороны Юри Луйка, взятие на вооружение самоходных гаубиц K9 является хорошим примером того, насколько сложно развить одну мощность и что это значит.

«Начавшийся два года назад процесс сейчас достиг такой точки, что мы можем начать техническую настройку гаубиц, чтобы они полностью отвечали нашим потребностям. Это одна из самых важных оборонных закупок Сил обороны за последние годы, цель которой - усилить, прежде всего, возможности огня с закрытых огневых позиций», - сказал Луйк.

«K9 - это хорошо приспособленная к эстонским условиям современная система вооружения, которая была взята на вооружение ​​в Южной Корее еще в 1999 году. Эта система оружия также хорошо подходит для климата Эстонии, потому что в Южной Корее, как и в Эстонии, четыре сезона и большие перепады температур», - добавил руководитель проекта закупок Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу.

Самоходные артиллерийские орудия, которые уже прибыли в Эстонию и будут прибывать из Южной Кореи в ближайшие три года, готовы к эксплуатации, но по прибытии в Эстонию сначала будут модифицированы: они будут покрашены в маскировочные цвета Сил обороны Эстонии, на них будут установлены стандартные средства связи Сил обороны Эстонии и другое дополнительное оборудование.

Всего Эстония закупит 18 мобильных единиц на общую сумму 83 миллиона евро, включая обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части.