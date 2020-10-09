Суд в России досрочно освободил националиста Дацика. Его обвиняли в попытке уплыть в Эстонию

Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении националиста Вячеслава Дацика. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе суда.
Решение суда, если оно не будет обжаловано, вступит в законную силу 13 октября.
Вячеслава Дацика и его знакомого Дмитрия Вечкина задержали в декабре 2019 года по подозрению в попытке незаконно пересечь границу России и Эстонии по реке Нарва. В июне 2020-го оба получили по одному году лишения свободы.
Жена Дацика Виктория утверждала, что в Эстонию хотел перебраться Вечкин, а Дацик лишь показывал ему направление, но лодку, на которой они плыли, унесло течением и прибило к эстонскому берегу.
Вячеслав Дацик — бывший боец смешанных единоборств и радикальный националист. Он известен под прозвищем Рыжий Тарзан.