Суд в России досрочно освободил националиста Дацика. Его обвиняли в попытке уплыть в Эстонию

Решение суда, если оно не будет обжаловано, вступит в законную силу 13 октября.

Вячеслава Дацика и его знакомого Дмитрия Вечкина задержали в декабре 2019 года по подозрению в попытке незаконно пересечь границу России и Эстонии по реке Нарва. В июне 2020-го оба получили по одному году лишения свободы.

Жена Дацика Виктория утверждала, что в Эстонию хотел перебраться Вечкин, а Дацик лишь показывал ему направление, но лодку, на которой они плыли, унесло течением и прибило к эстонскому берегу.