Пт, 9.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Суд в России досрочно освободил националиста Дацика. Его обвиняли в попытке уплыть в Эстонию
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Суд в России досрочно освободил националиста Дацика. Его обвиняли в попытке уплыть в Эстонию

Punapea Tarzan ehk Vjatšeslav Datsik on alati kummalise käitumisega silma paistnud.

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении националиста Вячеслава Дацика. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда, если оно не будет обжаловано, вступит в законную силу 13 октября.

Вячеслава Дацика и его знакомого Дмитрия Вечкина задержали в декабре 2019 года по подозрению в попытке незаконно пересечь границу России и Эстонии по реке Нарва. В июне 2020-го оба получили по одному году лишения свободы.

Жена Дацика Виктория утверждала, что в Эстонию хотел перебраться Вечкин, а Дацик лишь показывал ему направление, но лодку, на которой они плыли, унесло течением и прибило к эстонскому берегу.

Вячеслав Дацик — бывший боец смешанных единоборств и радикальный националист. Он известен под прозвищем Рыжий Тарзан.

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