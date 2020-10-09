Испорченное грузинское вино испортило вечер: торговец обязан вернуть деньги

Postimees получил жалобу потребителя, который купил в продуктовом магазине Grossi, казалось бы, высококачественное полусладкое грузинское вино, но позже выяснилось, что вино было испорченным.
Придя из магазина домой и отвинтив винную пробку, покупатель был неприятно удивлен - вино оказалось бракованным. Осмотрев обратную сторону бутылки, потребитель был поражен двумя датами: 2015 и 2017. Предположительно, первая из них означала год упаковки, а вторая - срок годности вина.
По словам менеджера по продажам акционерного общества OG Elektra Евы Хейнсаар, 2017 год относится к розливу продукта в бутылки, а 2015 год - к номеру партии. «Для данного продукта не был определен срок годности», - пояснила она. Однако в партии действительно был некачественный товар, о чем торговцы знали.
По словам хозяйки Valgejõe Veinivilla Тийны Куулер, такая проблема может возникнуть, если процесс приготовления вина не был завершен должным образом.
«Судя по всему, вино снова начало бродить в бутылке, в результате чего количество сахара в вине уменьшилось, и вкус стал кислым, а не полусладким. Вино стало густым и мутным, потому что в процессе брожения образуется осадок», - объяснила Куулер.
Потребители, купившие некачественное вино, имеют возможность вернуть вино в магазин, а торговец должен будет вернуть деньги потребителю. На данный момент партия товара снята с продажи.