Пт, 9.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд
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Бизнесмен жалуется на нехватку персонала: виновата Касса по безработице

Tipprestoranis töötavad kokad sektsioonides. Igaühel on oma töö.

ФОТО: Erakogu

Во времена, когда крупные компании сокращают работников, предприятие общественного питания Baltic Restaurants Estonia столкнулось с проблемой нехватки персонала, пишет DV.ee.

"С нашей стороны взгляд на события - полностью противоположный", - отмечает исполнительный директор Baltic Restaurants Eesti Ааро Лоде.

По его словам, Касса по безработице, безусловно, оказывает давление и мотивирует безработного найти работу, но при этом крайне слабо контролируются причины того, почему человек все же остается на попечении у кассы.

Безработному достаточно нескольких подтверждений, чтобы он подал заявку и пошел на собеседование, и пособия, предлагаемые кассой по безработице, продолжат действовать, отмечает Лоде.

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