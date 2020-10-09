Бизнесмен жалуется на нехватку персонала: виновата Касса по безработице

Во времена, когда крупные компании сокращают работников, предприятие общественного питания Baltic Restaurants Estonia столкнулось с проблемой нехватки персонала, пишет DV.ee.
"С нашей стороны взгляд на события - полностью противоположный", - отмечает исполнительный директор Baltic Restaurants Eesti Ааро Лоде.
По его словам, Касса по безработице, безусловно, оказывает давление и мотивирует безработного найти работу, но при этом крайне слабо контролируются причины того, почему человек все же остается на попечении у кассы.
Безработному достаточно нескольких подтверждений, чтобы он подал заявку и пошел на собеседование, и пособия, предлагаемые кассой по безработице, продолжат действовать, отмечает Лоде.
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