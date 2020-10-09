Пт, 9.10.2020
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Хендрик Эвертссон

ВОЗ создала группу для изучения повторного заражения коронавирусом

Budapesti Szent Jánosi haigla arstid ravivad Covid-19 patsienti aprilli lõpus. Kriitikute sõnul tähendas kroonaviirusega nakatunute jaoks haiglakohtade vabastamine kannatusi paljudele teistele patsientidele, kes saadeti enneaegu koju. FOTO: Karoly Arvai/afp/scanpix

ФОТО: KAROLY ARVAI/AFP/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу, пишет РБК.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому у ВОЗ много вопросов.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется после первого инфицирования, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - пояснила Ван Керкхове.

Еще один вопрос, на который ВОЗ ищет ответ, касается серьезности повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой вируса.

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