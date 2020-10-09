Пт, 9.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская

Дания готова поддержать европейские санкции против России из-за Навального

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о готовности Копенгагена поддержать европейские санкции против России за отравление Алексея Навального. Дания категорически осуждает попытку покушения на российского оппозиционера.

О готовности поддержать санкции ЕС датский министр заявил после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы требуем прозрачного, всестороннего и тщательного расследования, чтобы установить, кто пытался отравить Навального, и чтобы виновные не избежали ответственности", - подчеркнул Кофод.

Инициаторами санкций против России стали Германия и Франция. Введение новых антироссийских санкций уже поддержали в Британии и Нидерландах.

Санкции против России за отравления Навального в Европейском союзе могут согласовать уже в следующий понедельник. На следующей неделе главы МИД стран ЕС могут согласовать санкционный список.

Как писало французское издание Le Monde, в санкционный список Евросоюза могут попасть 9 человек, причастных к отравлению российского оппозиционера.

В российском МИДе пригрозили зеркальным ответом за санкции из-за Навального.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back