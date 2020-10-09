Дания готова поддержать европейские санкции против России из-за Навального

О готовности поддержать санкции ЕС датский министр заявил после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы требуем прозрачного, всестороннего и тщательного расследования, чтобы установить, кто пытался отравить Навального, и чтобы виновные не избежали ответственности", - подчеркнул Кофод.

Инициаторами санкций против России стали Германия и Франция. Введение новых антироссийских санкций уже поддержали в Британии и Нидерландах.

Санкции против России за отравления Навального в Европейском союзе могут согласовать уже в следующий понедельник. На следующей неделе главы МИД стран ЕС могут согласовать санкционный список.

Как писало французское издание Le Monde, в санкционный список Евросоюза могут попасть 9 человек, причастных к отравлению российского оппозиционера.