Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана, игнорируя объявленный режим прекращения огня, в 12:05 (11:05 по Москве) "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли". "Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки", - сообщила она.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты. "Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.