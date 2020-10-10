Сб, 10.10.2020
Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо. Виктор Васильев
Виктор Васильев
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Конфликт к Нагорном Карабахе.

ФОТО: PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/via REUTERS

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу чуть более часа назад.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана, игнорируя объявленный режим прекращения огня, в 12:05 (11:05 по Москве) "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли". "Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки", - сообщила она.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты. "Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении заявило об ударах азербайджанских военных по армянским населенным пунктам. "Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овиннисян в Facebook в субботу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back