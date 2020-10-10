Женщина, укусившая полицейского, приговорена к условному сроку

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнюю нарвитянку, которая укусила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 сентября в 00:50 в Нарвском арестном доме женщина укусила за большой палец правой руки кадета Академии внутренней обороны, находившегося при исполнении обязанностей патрульного полицейского, передает rus.err.ee.
За применение насилия по отношению к представителю власти суд назначил обвиняемой полгода тюремного заключения. Отбывать наказание не придется, если в ближайшие полтора года женщина не совершит новое преступление.
К сегодняшнему дню решение Вируского уездного суда вступило в законную силу.