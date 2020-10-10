Женщина, укусившая полицейского, приговорена к условному сроку

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 сентября в 00:50 в Нарвском арестном доме женщина укусила за большой палец правой руки кадета Академии внутренней обороны, находившегося при исполнении обязанностей патрульного полицейского, передает rus.err.ee .

За применение насилия по отношению к представителю власти суд назначил обвиняемой полгода тюремного заключения. Отбывать наказание не придется, если в ближайшие полтора года женщина не совершит новое преступление.