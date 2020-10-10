Сб, 10.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Женщина, укусившая полицейского, приговорена к условному сроку

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнюю нарвитянку, которая укусила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского.

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 сентября в 00:50 в Нарвском арестном доме женщина укусила за большой палец правой руки кадета Академии внутренней обороны, находившегося при исполнении обязанностей патрульного полицейского, передает rus.err.ee.

За применение насилия по отношению к представителю власти суд назначил обвиняемой полгода тюремного заключения. Отбывать наказание не придется, если в ближайшие полтора года женщина не совершит новое преступление.

К сегодняшнему дню решение Вируского уездного суда вступило в законную силу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back