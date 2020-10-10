Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом: водитель скончался на месте

Сегодня, 10 октября, около шести утра случайный прохожий обнаружил в деревне Вахи автомобиль, выехавший с дороги. "По предварительной информации, на ровном участке автомобиль Honda выехал с дороги и его выбросило в бетонную стену заброшенного дома", – рассказал о происшествии лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила. Управлявшего автомобилем мужчину среднего возраста нашли в салоне мертвым.

"Сейчас еще сложно сказать, какие обстоятельства привели к таким трагическим последствиям. Следствию предстоит выяснить, был ли водитель трезв, а также то, с какой скоростью ехал автомобиль. На данном участке разрешено ехать со скоростью до 90 км/ч", – сказал Пярила.

По имеющимся сейчас данным, водитель был пристегнут ремнем безопасности, а шины автомобиля отвечали требованиям. Дорожные условия на участке, где произошло ДТП, хорошие.