Пн, 12.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Людей обманывают по новой схеме: мошенники представляются работниками курьерских фирм

Людей обманывают по новой схеме: мошенники представляются работниками курьерских фирм

Полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: от имени разных курьерских фирм людям рассылаются электронные письма о том, что заказанная человеком посылка задержана таможней какого-либо государства и для получения посылки надо уплатить пошлину или налог.

Мошенники могут, например, утверждать в сообщении, что в посылке обнаружена крупная сумма денег, происхождение которой требуется доказать, и для этого надо заплатить за дорогостоящий сертификат. Мошенники предупреждают, что если человек не заплатит быстро, посылку конфискуют и получить ее будет невозможно.

Пример писем.

ФОТО: Keskkriminaalpolitsei/Facebook

Если вы получили такое письмо:

  • Подумайте, заказывали ли вы что-нибудь и ждете ли посылку?
  • Может ли в этой посылке быть что-то настолько ценное, что требуется объяснять кому-то, откуда вещь или деньги?
  • Проверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо. Официальный ли это адрес?
  • Прочитайте письмо внимательно: как правило, письма мошенников полны ошибок.
  • Если хотите удостовериться, что это письмо не от мошенника, свяжитесь с фирмой, от имени которой вам прислали сообщение. Kонтакты найдите самостоятельно в интернете, не звоните по номерам, если таковые будут указаны в письме.
  • Если вы заказывали доставку какого-то товара, выясните, какая курьерская фирма должна его доставить, и есть ли возможность проверить, где посылка сейчас находится.
  • В письме к вам могут обращаться по имени, но имя можно найти в интернете в открытых источниках. C помощью персонального подхода мошенники пытаются привлечь ваше внимание и испугать вас, чтобы вы обязательно заплатили.
  • Совет полиции –  ничего не платите и просто удалите это письмо.

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