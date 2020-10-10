Людей обманывают по новой схеме: мошенники представляются работниками курьерских фирм

Мошенники могут, например, утверждать в сообщении, что в посылке обнаружена крупная сумма денег, происхождение которой требуется доказать, и для этого надо заплатить за дорогостоящий сертификат. Мошенники предупреждают, что если человек не заплатит быстро, посылку конфискуют и получить ее будет невозможно.