Людей обманывают по новой схеме: мошенники представляются работниками курьерских фирм

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: от имени разных курьерских фирм людям рассылаются электронные письма о том, что заказанная человеком посылка задержана таможней какого-либо государства и для получения посылки надо уплатить пошлину или налог.
Мошенники могут, например, утверждать в сообщении, что в посылке обнаружена крупная сумма денег, происхождение которой требуется доказать, и для этого надо заплатить за дорогостоящий сертификат. Мошенники предупреждают, что если человек не заплатит быстро, посылку конфискуют и получить ее будет невозможно.
Если вы получили такое письмо:
- Подумайте, заказывали ли вы что-нибудь и ждете ли посылку?
- Может ли в этой посылке быть что-то настолько ценное, что требуется объяснять кому-то, откуда вещь или деньги?
- Проверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо. Официальный ли это адрес?
- Прочитайте письмо внимательно: как правило, письма мошенников полны ошибок.
- Если хотите удостовериться, что это письмо не от мошенника, свяжитесь с фирмой, от имени которой вам прислали сообщение. Kонтакты найдите самостоятельно в интернете, не звоните по номерам, если таковые будут указаны в письме.
- Если вы заказывали доставку какого-то товара, выясните, какая курьерская фирма должна его доставить, и есть ли возможность проверить, где посылка сейчас находится.
- В письме к вам могут обращаться по имени, но имя можно найти в интернете в открытых источниках. C помощью персонального подхода мошенники пытаются привлечь ваше внимание и испугать вас, чтобы вы обязательно заплатили.
- Совет полиции – ничего не платите и просто удалите это письмо.