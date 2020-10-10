Смотрите, во что можно превратить простую мебель из IKEA!

Деревоплита Karlby может стать основой для любого стола или рабочей поверхности. Например, из нее получился отличный письменный стол нестандартного размера. А надо-то всего - поставить на ножки.

Рабочая поверхность KARLBY. ФОТО: Ikea

И наоборот, компьютерный стол Vittsjö превратился в эффектный домашний бар. Стеклянные поверхности заменены на деревянные. Результат впечатляет!

Компьютерный стол VITTSJÖ. ФОТО: Ikea

Из классического журнального столика Lack сделали более стильный, да еще и украшенный цветами. В проделанное в середине столика отверстие установили цветочный горшок. Очень необычно и остроумно!

Стол Lack. ФОТО: Ikea

Полка для специй Bekväm превратилось в практичное хранилище для ключей и различных мелочей. Цветочные горшочки тоже пришлись ко двору. К полке прикрепили магнитики, которые хорошо удерживают связки ключей.

Полка для специй Bekväm. ФОТО: Ikea





Из шести одинаковых шкафчиков Kallax получился большой и интересный стеллаж для книг и других предметов. Хозяин шкафа приложил для его создания немало фантазии и сноровки.

Шкаф Kallax. ФОТО: Ikea

Кровать из серии Malm получила новый вид. Темное дерево заменили светлыми досками в деревенском стиле. Получилась совершенно другая кровать!

Кровать MALM. ФОТО: Ikea

Из двух полок Fjällbo получился отличный домашний бар! Бокалы неплохо смотрятся на деревянных полках, а бутылки спрятаны за фигурными дверцами.

Полка FJÄLLBO. ФОТО: Ikea

Две игрушечные кроватки Duktig превратились в домик для кошки. А надо-то всего - поставить одну на другую и надежно зафиксировать.

Кукольная кроватка DUKTIG. ФОТО: Ikea





Белый комод Hemnes приобрел элегантный вид. А его всего лишь покрасили в красивый оливково-зеленый цвет и заменили ручки.

Комод HEMNES. ФОТО: Ikea





Из двух шкафчиков Besta смастерили практичный и вместительный шкаф для прихожей.