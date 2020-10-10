Сб, 10.10.2020
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Светлана Скребнева

Смотрите, во что можно превратить простую мебель из IKEA!

IKEA.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Человеческое творчество безгранично. Любому предмету мебели можно придать совершенно новый вид или назначение: все, что нужно - это немного настойчивости и воображения. Посмотрите, какие классные вещи люди сделали из мебели IKEA, предлагает Kodustiil.

Деревоплита Karlby может стать основой для любого стола или рабочей поверхности. Например, из нее получился отличный письменный стол нестандартного размера. А надо-то всего - поставить на ножки. 

Рабочая поверхность KARLBY.

ФОТО: Ikea

Finished our 98" Karlby counter top desk! Pretty happy with the results. from r/ikeahacks

И наоборот, компьютерный стол Vittsjö превратился в эффектный домашний бар. Стеклянные поверхности заменены на деревянные. Результат впечатляет! 

 Компьютерный стол VITTSJÖ.

ФОТО: Ikea

Turned a VITTSJO laptop desk into a home bar from r/ikeahacks

Из классического журнального столика Lack сделали более стильный, да еще и украшенный цветами. В проделанное в середине столика отверстие установили цветочный горшок. Очень необычно и остроумно!

Стол Lack.

ФОТО: Ikea

Transformed my ikea lack table from r/ikeahacks

Полка для специй Bekväm превратилось в практичное хранилище для ключей и различных мелочей. Цветочные горшочки тоже пришлись ко двору. К полке прикрепили магнитики, которые хорошо удерживают связки ключей.

Полка для специй Bekväm.

ФОТО: Ikea


My first ikea hack, made from the legendary bekvam spice racks & a couple of magnets :-) from r/ikeahacks

Из шести одинаковых шкафчиков Kallax получился большой и интересный стеллаж для книг и других предметов. Хозяин шкафа приложил для его создания немало фантазии и сноровки.

Шкаф Kallax.

ФОТО: Ikea

I used a cnc cutter to engrave tattoo designs into the doors of my Ikea Kallax. from r/ikeahacks

Кровать из серии Malm получила новый вид. Темное дерево заменили светлыми досками в деревенском стиле. Получилась совершенно другая кровать! 

Кровать MALM.

ФОТО: Ikea

I gave my malm bed a country style makeover. Let me know what you think ... from r/ikeahacks

Из двух полок Fjällbo получился отличный домашний бар! Бокалы неплохо смотрятся на деревянных полках, а бутылки спрятаны за фигурными дверцами. 

Полка FJÄLLBO.

ФОТО: Ikea

Homebar made with two fjallbo cabinets. from r/ikeahacks

Две игрушечные кроватки Duktig превратились в домик для кошки. А надо-то всего - поставить одну на другую и надежно зафиксировать.

Кукольная кроватка DUKTIG.

ФОТО: Ikea


A hack for pet owners. I took the Duktig doll bed and converted into a cat bunk bed from r/ikeahacks

Белый комод Hemnes приобрел элегантный вид. А его всего лишь покрасили в красивый оливково-зеленый цвет и заменили ручки. 

Комод HEMNES.

ФОТО: Ikea


My IKEA Hemnes dresser hack! Sanding the top down was a pain, but turned out lovely :-) from r/ikeahacks

Из двух шкафчиков Besta смастерили практичный и вместительный шкаф для прихожей.  

Шкаф BESTÅ.

ФОТО: Ikea

used 2 besta tv cabinets to build my wardrobe from r/ikeahacks

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