Смотрите, во что можно превратить простую мебель из IKEA!

Человеческое творчество безгранично. Любому предмету мебели можно придать совершенно новый вид или назначение: все, что нужно - это немного настойчивости и воображения. Посмотрите, какие классные вещи люди сделали из мебели IKEA, предлагает Kodustiil.
Деревоплита Karlby может стать основой для любого стола или рабочей поверхности. Например, из нее получился отличный письменный стол нестандартного размера. А надо-то всего - поставить на ножки.
И наоборот, компьютерный стол Vittsjö превратился в эффектный домашний бар. Стеклянные поверхности заменены на деревянные. Результат впечатляет!
Из классического журнального столика Lack сделали более стильный, да еще и украшенный цветами. В проделанное в середине столика отверстие установили цветочный горшок. Очень необычно и остроумно!
Полка для специй Bekväm превратилось в практичное хранилище для ключей и различных мелочей. Цветочные горшочки тоже пришлись ко двору. К полке прикрепили магнитики, которые хорошо удерживают связки ключей.
My first ikea hack, made from the legendary bekvam spice racks & a couple of magnets :-) from r/ikeahacks
Из шести одинаковых шкафчиков Kallax получился большой и интересный стеллаж для книг и других предметов. Хозяин шкафа приложил для его создания немало фантазии и сноровки.
Кровать из серии Malm получила новый вид. Темное дерево заменили светлыми досками в деревенском стиле. Получилась совершенно другая кровать!
Из двух полок Fjällbo получился отличный домашний бар! Бокалы неплохо смотрятся на деревянных полках, а бутылки спрятаны за фигурными дверцами.
Две игрушечные кроватки Duktig превратились в домик для кошки. А надо-то всего - поставить одну на другую и надежно зафиксировать.
A hack for pet owners. I took the Duktig doll bed and converted into a cat bunk bed from r/ikeahacks
Белый комод Hemnes приобрел элегантный вид. А его всего лишь покрасили в красивый оливково-зеленый цвет и заменили ручки.
My IKEA Hemnes dresser hack! Sanding the top down was a pain, but turned out lovely :-) from r/ikeahacks
Из двух шкафчиков Besta смастерили практичный и вместительный шкаф для прихожей.