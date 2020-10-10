У продающихся в аптеках Эстонии масок совершенно разная защитная эффективность

«У одной маски (купленной в Euroapteek — прим.ред.) было довольно мало информации, на упаковке было написано Daily Protective Mask, но когда мы провели тест на фильтрацию частиц, результаты были на удивление хорошими, то есть эффективность фильтрации составила более 98 процентов, что очень хорошо для ежедневных масок», - ознакомил с результатами теста руководитель отдела анализа данных Центра исследования окружающей среды Марек Маасикметс.

А у аналогичной маски для ежедневного использования Biobase, купленной в Apotheka, согласно результатам теста, эффективность фильтрации составила менее 50 процентов, а разница эта возникла из-за различных материалов: маска из Apotheka сделана из относительно тонкого материала, через который легко дышать, но который также пропускает гораздо больше частиц. По словам Маасикметса, с лета отдельные требования предъявляются к маскам для ежедневного использования, которые не являются медицинскими масками или средствами индивидуальной защиты, и предназначены, например, для повседневного использования в автобусе.