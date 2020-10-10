Срочно! ⟩ Вы еще не очистили водосточные желоба?

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что водосточные желоба установлены не просто так. «Если в них образуется засор, то переливающаяся через желоб вода будет заливать фасад, разрушая его внешний вид, и, в конце концов, выливаться в не предназначенных для этого местах, повреждая также и поверхность перед зданием», – объяснил он.

«Особую опасность представляют засорившиеся желоба в холодный период, когда смесь воды с грязью и опавшими листьями замерзает и начинает увеличиваться в объеме, разрушая при этом желоба. В худшем случае, когда происходят колебания температуры от плюса к минусу, то возникает ситуация, при которой сосульки и куски льда начинают скапливаться в совершенно неожиданных местах, создавая потенциальную угрозу для находящегося на земле имущества, как, например, автомобиля, не говоря уже о людях, – сказал Лимбах. – Будет дешевле и спокойнее просто вовремя очистить желоба».