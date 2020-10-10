В Эстонии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 21 человека. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа - двое, в Ляэнемаа, Йыгевамаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В пяти положительных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,32.

Новые очаги заражения

Из новых случаев в Ида-Вирумаа в одном случае заражение произошло в школе, в еще одном - в кругу семьи и в четырех — на работе. Всего в Идаском регионе девять активных очагов. С очагом на рабочем месте в Силламяэ связано девять человек, с очагом в одной школе Кохтла-Ярве — 11 и во второй — шесть человек. Вспышка в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве охватила восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано восемь человек, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших (13 клиентов и пять работников). Очаг в школе Силламяэ затронул 18 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. На сегодняшний день добавился еще один очаг заражения на рабочем месте в Нарве, с которым связаны шестеро.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 995 человек, из которых заражен 207.

Из новых случаев в Харьюмаа 19 произошли в Таллинне. В шести случаях вирус был подхвачен посредством близкого контакта, еще в четырех случаях он был завезен в Эстонию из России, Белоруссии, Германии и Индии. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшим из которых является очаг в больнице, где заразились 42 человека. В очаге столичной школы насчитывается 39 человек. С первым очагом на рабочем месте связано 39 человек, со вторым очагом на рабочем месте — восемь, со вспышкой в кругу семьи и знакомых – пять. С добавившимся сегодня новым третьем очагом заражения на рабочем месте связаны семеро заболевших.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится почти 2000 человек, из которых больны 356.

Новые случаи заражения в Йыгевамаа и Вырумаа произошли посредством контактов с уже ранее зараженными, один новый случай в Тартумаа возник при близком контакте с носителем вируса, обстоятельства еще одного случая в Тартумаа еще уточняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 211 человек, из которых заболели 52. В Лыунаском регионе один очаг заражения (24 человека), связанный с рабочим место.

Обстоятельства заражения в Ляэнемаа еще устанавливаются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 141 человек, из которых заболели 32. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).

На больничном лечении 32 человека