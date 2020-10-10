Сб, 10.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Пограничники поймали в Сетумаа незаконно проникшего в Эстонию гражданина Гвинеи

Пограничники поймали в Сетумаа незаконно проникшего в Эстонию гражданина Гвинеи

Пограничники. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

Вчера вблизи границы Сетумаа пограничники задержали африканца, который незаконно пересек временную контрольную линию для въезда в Эстонию, пишет Lõuna-Postimees.

Вечером 9 октября пограничники заметили человека на приграничной территории. Им оказался мужчина с рюкзаком, который незаконно пересек временную контрольную линию. Пограничники установили, что речь идет о гражданине Гвинеи, по словам котором он пересек границу России с Эстонией с целью транзита через нашу страну. 

Ему выписали штраф в рамках ускоренного производства. В ходе дальнейшего расследования будут установлены все обстоятельства его проникновения в Эстонию. 

Незаконное пересечение границы грозит штрафом до 800 евро или арестом. 

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