Пограничники поймали в Сетумаа незаконно проникшего в Эстонию гражданина Гвинеи

Вчера вблизи границы Сетумаа пограничники задержали африканца, который незаконно пересек временную контрольную линию для въезда в Эстонию, пишет Lõuna-Postimees.
Вечером 9 октября пограничники заметили человека на приграничной территории. Им оказался мужчина с рюкзаком, который незаконно пересек временную контрольную линию. Пограничники установили, что речь идет о гражданине Гвинеи, по словам котором он пересек границу России с Эстонией с целью транзита через нашу страну.
Ему выписали штраф в рамках ускоренного производства. В ходе дальнейшего расследования будут установлены все обстоятельства его проникновения в Эстонию.
Незаконное пересечение границы грозит штрафом до 800 евро или арестом.