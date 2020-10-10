Пограничники поймали в Сетумаа незаконно проникшего в Эстонию гражданина Гвинеи

Вечером 9 октября пограничники заметили человека на приграничной территории. Им оказался мужчина с рюкзаком, который незаконно пересек временную контрольную линию. Пограничники установили, что речь идет о гражданине Гвинеи, по словам котором он пересек границу России с Эстонией с целью транзита через нашу страну.