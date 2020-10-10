Фото ⟩ В Риге восстановили историческое здание: ключи получила прокуратура

Здание было капитально перестроено для нужд девяти учреждений прокуратуры. Реконструкция дома была завершена на четыре месяца раньше запланированного срока.

Структурные подразделения Прокуратуры Латвийской Республики, которые до сих пор располагались в пяти разных местах Риги, уже начинают переезжать в новое здание. «Нас очень радует, что для сотрудников удалось создать современные рабочие места и среду, сохранив в то же время историческую ценность здания. В этом здании мы разместим около 230 сотрудников, что, несомненно, облегчит нашу совместную повседневную работу и, что немаловажно, сэкономит средства государственного бюджета. Не секрет, что в упорядоченной и современной рабочей среде можно добиться намного лучших результатов и качества работы. Поэтому я желаю всем успехов и дальнейшего роста», - сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Историческое здание полиции было отреставрировано по проекту, разработанному под руководством архитектора Алдиса Полиса, с сохранением исторической преемственности и аутентичности архитектурного образа как каждого корпуса, так и всего здания в целом, в том числе были восстановлены элементы декора его интерьера, выполненные в стилях неоренессанса, модерна и национального романтизма. В рамках проекта здание было полностью перестроено и адаптировано под нужды Прокуратуры Латвийской Республики.

Здание в стиле неоренессанса на бульваре Аспазияс, 7 было построено в 1891 году по проекту городского архитектора Рейнхольда Георга Шмелинга и сегодня представляет собой уникальную культурную и историческую ценность как благодаря почерку архитектора, так и своей общественной значимости. В годы советской оккупации дом был передан милиции, и, таким образом, с момента своей постройки и до 2008 года здание неизменно использовалось для нужд органов правопорядка. Дом является частью объекта «Исторический центр Риги», внесенного в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, и национального памятника градостроительства «Исторический центр города Риги».