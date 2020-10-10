Общественный транспорт может стать на 15 миллионов дороже для Таллинна

В столице организацией движения троллейбусов, трамваев и автобусов занимается Tallinna Linnatranspordi AS (TLT). Из казны города предприятие в этом году получит более 70 миллионов евро, но эта сумма не облагается НДС. Главный специалист по акцизной и таможенной политике Сирье Пульк считает, что это неправильно.

«В данном случае можно сказать, что если эта услуга не облагается налогом, но в то же время назад спрашивается НДС за товары и услуги, то получается, государство дотирует местное самоуправление», говорит Пульк.

Она пояснила, что НДС необходимо платить и с дотации, которая напрямую связана с ценой услуги или товара. Например, если город дает фермеру миллион евро на продажу картофеля за полцены, то следует заплатить в казну 200 000 евро налога на добавленную стоимость.

«Такой текст есть и в директиве по НДС. Однако в настоящее время закон дает министру финансов право устанавливать порядок. И сейчас не все дотации, связанные с ценами, облагаются налогом. Это зависит от того, как прописана дотация в государственном или местном бюджете», - объясняет тонкости законов Пульк.

Получается, что разные госучреждения и местные самоуправления трактуют законы об НДС по-разному. Одни платят НДС при оплате общественного транспорта, а другие говорят, что субсидия не связана с ценой билета и не платят НДС.

Такую путаницу выявил Госконтроль в прошлом году и попросил Министерство финансов привести всё в порядок. По оценке министерства, указ 16-летней давности теперь должен быть отменен и исключен из закона.

Планируется изменить закон с 2022 года, чтобы можно было учитывать данное изменение при составлении бюджета.

Государство должно начать платить НДС за финансовую поддержку железнодорожного, морского и воздушного движения, а также поддержку уездных автобусных маршрутов - в сумме около 19 миллионов евро в год. По оценке Министерства финансов, еще 15,6 млн евро НДС должно прийти от субсидий на местный общественный транспорт.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, для Таллинна это изменение будет стоить 14,6 миллиона евро в год. По словам Новикова, несправедливо, что НДС, который государство должно уплачивать дополнительно, переходит из одного государственного кармана в другой. Но то, что платит самоуправление, переходит из городской казны в госказну.

«Единственная цель изменения, как следует из предложения Министерства финансов, это заработать дополнительный доход. То есть город будет дотировать государство почти 15-ю миллионами евро», - говорит Новиков. По его мнению, план министерства юридически неверный. Город попробует объяснить министерству, что дотация, которую государство дает TLT, не связана с ценами на автобусный или трамвайный билет, поэтому нельзя требовать НДС с нее.