У берега моря найден труп человека

В пятницу, 9 октября, вечером в полицию поступило сообщение, что в Виймси на весельной лодке в море ушел пьяный 40-летний мужчина, жизнь которого может быть в опасности.
Для обнаружения нуждающегося в помощи были развернуты поиски. Лодку удалось найти через час у берега деревни Рохунеэме в волости Виймси в Харьюмаа, но самого мужчины поблизости не было.
Полицейские и спасатели продолжили поиски как на море, так и на суше. Сегодня, 10 октября, утром у берега в море был найден труп мужчины. Точные обстоятельства смерти установит экспертиза.