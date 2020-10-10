Насилие, ДТП, пьяные люди: за сутки в полицию поступило 690 вызовов

24-часовой марафон начался в пятницу, 9 октября, в восемь утра, информация публиковалась с задержкой на час. В течение суток публиковались сводки поступающих в Центр тревоги на номер 112 звонков, которые были все связаны с полицией, передает Postimees.

К двум часам дня в полицию со всей Эстонии поступило 138 сообщений. Вызовы на тот момент по всей Эстонии обслуживали 180 полицейских, из которых 11 были добровольными помощниками полицейских.

К десяти вечера в полицию уже поступило со всей страны 434 сообщения. Вызовы во всей Эстонии обслуживали 244 полицейских, помогали 30 добровольных помощников полицейских. Как сообщает полиция, в течение дня только на надзоре за дорожным движением было сосредоточено около 20 патрулей.

К полуночи число сообщений выросло до 528, работали по всей стране 237 полицейских и 28 помощников полицейских.

К утру в Центр тревоги поступило 690 сообщений. Большинство из них касались нарушения общественного порядка, пьяных людей и насилия.

За сутки в полицию обратились, например, из-за мелких краж, совершавших опасные маневры водителей, пропавших близких или родственников, лежавших на земле пьяных людей или шумных соседей.

К сожалению, можно было заметить большое количество сообщений о насилии в близких отношениях. Первый подобный вызов поступил уже утром в 7.51, когда женщина сообщила, что ее бывший муж следит за ней. После звонка мужчина скрылся.

Полиция сообщила, что хотя с помощью 24-часового марафона они сообщают о вызовах раз в год, эти сутки выдались такими же, как обычная пятница, когда больше всего поступающих на 112 вызовов связаны с алкоголем, насилием и дорожным движением, что и отражается в "облаке тегов", созданном на основе сообщений.