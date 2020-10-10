Сб, 10.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Полезно: как спрятать стиральную машину

Международный портал Houzz предлагает посмотреть, где и как можно скрыть от посторонних глаз стиральную или сушильную машину.

Оставлять на виду процесс стирки нравится не всем, поэтому дизайнеры знают множество вариантов, как скрыть стиралку и сушилку — за дверями и шторами, за кухонным фасадом, зеркалом или декоративными панелями, а если позволяет место — в хозяйственной комнате или гардеробной.

1. В коридоре маленькой квартиры за дверцами скрыт хозяйственный блок со стиральной машиной, бельевым ящиком и принадлежностями для уборки.

Автор: Studio Bazi

2. Стиральная машина встроена на кухне в колонну рядом с посудомоечной машиной и закрыта дверцей. 

3. Решение с раздвижными дверцами в нише, в которую убрали стиральную и сушильную машины. 

Множество других вариантов с фотографиями находится ЗДЕСЬ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back