Полезно: как спрятать стиральную машину

Оставлять на виду процесс стирки нравится не всем, поэтому дизайнеры знают множество вариантов, как скрыть стиралку и сушилку — за дверями и шторами, за кухонным фасадом, зеркалом или декоративными панелями, а если позволяет место — в хозяйственной комнате или гардеробной.

1. В коридоре маленькой квартиры за дверцами скрыт хозяйственный блок со стиральной машиной, бельевым ящиком и принадлежностями для уборки.

2. Стиральная машина встроена на кухне в колонну рядом с посудомоечной машиной и закрыта дверцей.

3. Решение с раздвижными дверцами в нише, в которую убрали стиральную и сушильную машины.