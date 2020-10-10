Брачный договор и покупка недвижимости: важно знать, как поступить

При ходатайстве о кредите следует решить, кто из супругов или из совместно проживающей пары, собственно, будет ходатаем. Если покупатель – один, то вопросы снимаются, он и будет ходатаем. Но если заплата ходатая не позволяет ему получить кредит одному, то необходимо найти соходатая. Это может быть супруг или спутник жизни, или же родители, пишет консультант по недвижимости Тыну Тоомпарк на портале KV.EE.

Если новое жилье собираются приобретать люди, не состоящие в браке, следует обязательно решить, кто из них будет собственником приобретаемой недвижимости. Если вклад в покупку осуществляется в равных долях, то будет разумно и собственность оформить в равных долях, и кредит брать на двоих, даже несмотря на то, что выплаты по кредиту будут производиться с одного банковского счета.

В случаях, когда недвижимость покупает супружеская пара, тоже есть свои тонкости: будет приобретенное имущество находиться в совместной или в единоличной собственности. Если имущество будет совместным, то оно принадлежит каждому из супругов в равных долях и при любых действиях с ним потребуется согласие обоих супругов.