Сб, 10.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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  • Спустя тридцать пять лет главный вход в епископский замок в Курессааре опять закрывается

Видео ⟩ Спустя тридцать пять лет главный вход в епископский замок в Курессааре опять закрывается

Kuressaare linnus.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics/Scanpix

Решетка курессаареского замка, застрявшая тридцать пять лет назад, наконец-то исправно двигается, сообщает Kodustiil. 

Когда вы бывали на экскурсии в Курессааре, то наверняка обращали внимание на старинную подъемную решетку, которая должна опускаться и закрывать главный вход в замок. Данное приспособление имеет и старинное название - герса.

Подъемный механизм решетки не работал уже 35 лет, потому что именно тогда по чьей-то неосмотрительности она просто-напросто застряла. Механизм, что называется, заело. Спустя тридцать пять лет, пятого октября, решетка снова приведена в рабочее состояние. 

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