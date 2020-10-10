Видео ⟩ Спустя тридцать пять лет главный вход в епископский замок в Курессааре опять закрывается

Когда вы бывали на экскурсии в Курессааре, то наверняка обращали внимание на старинную подъемную решетку, которая должна опускаться и закрывать главный вход в замок. Данное приспособление имеет и старинное название - герса.

Подъемный механизм решетки не работал уже 35 лет, потому что именно тогда по чьей-то неосмотрительности она просто-напросто застряла. Механизм, что называется, заело. Спустя тридцать пять лет, пятого октября, решетка снова приведена в рабочее состояние.