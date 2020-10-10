Коронавирус добрался до еще одной школы, учеников отправляют на дистанционное обучение

Вчера, 9 октября, утром в Тартумаа в Ныо был установлен случай заражения коронавирусом, в результате чего временно реорганизована деятельность образовательных учреждений, находящихся в ведении волостной управы. Зараженным оказался работник Ныоской реальной гимназии, сообщает Tartu Postimees.
У зараженного было много близких контактов с другими работниками школы и учениками, поэтому невозможно определить число возможных носителей вируса и контактов.
«Много связей, только четырем учителям не назначена самоизоляция», - сказал директор Ныоской реальной гимназии Яанус Ярвеойя.
Трудно оценить фактическое распространение вируса в школьном комплексе с совместными помещениями и пересекающейся между собой деятельностью Ныоской реальной гимназии, Ныоской основной школы и Ныоской спортивной школы.
В Ныоской гимназии с направленностью на реальные и естественные науки проходят обучение ученики со всей Эстонии, 235 учеников живут в общежитии. На данный момент все они отправлены домой. «Немыслимо, чтобы общежитие стало коронаотелем», - отметил Ярвеойя. Менее десяти учеников вошли в число близких контактов и им назначена самоизоляция.
Деятельность образовательных учреждений, находящихся в ведении волостной управы Ныо, с 12 октября реорганизуется следующим образом: Ныоская основная школа переходит на дистанционное обучение, в Ныоской музыкальной школе разрешены в качестве контактного обучения только индивидуальные уроки, остальное обучение также будет дистанционным, тренировки в Ныоской спортивной школе будут проходит на свежем воздухе, деятельность Ныоского молодежного центра тоже возможно только на свежем воздухе.
Дистанционное обучение начинается в понедельник и продлится неделю. Потом еще неделю будут школьные каникулы. Новое решение о дистанционном обучении будет принято не позднее 22 октября.
Волостная управа и гимназия напоминает, что при малейших симптомах заболевания или при близком контакте следует оставаться дома.
Если у человека легкие симптомы заболевания верхних дыхательных путей, необходимо следить за своим здоровьем и оставаться дома. При температуре, кашле и затрудненном дыхании следует незамедлительно обращаться за помощью и звонить своему семейному врачу или на линию семейных врачей по номеру 1220. Департамент здоровья также рекомендует загрузить приложение HOIA.