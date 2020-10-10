Коронавирус добрался до еще одной школы, учеников отправляют на дистанционное обучение

У зараженного было много близких контактов с другими работниками школы и учениками, поэтому невозможно определить число возможных носителей вируса и контактов.

«Много связей, только четырем учителям не назначена самоизоляция», - сказал директор Ныоской реальной гимназии Яанус Ярвеойя.

Трудно оценить фактическое распространение вируса в школьном комплексе с совместными помещениями и пересекающейся между собой деятельностью Ныоской реальной гимназии, Ныоской основной школы и Ныоской спортивной школы.

В Ныоской гимназии с направленностью на реальные и естественные науки проходят обучение ученики со всей Эстонии, 235 учеников живут в общежитии. На данный момент все они отправлены домой. «Немыслимо, чтобы общежитие стало коронаотелем», - отметил Ярвеойя. Менее десяти учеников вошли в число близких контактов и им назначена самоизоляция.

Деятельность образовательных учреждений, находящихся в ведении волостной управы Ныо, с 12 октября реорганизуется следующим образом: Ныоская основная школа переходит на дистанционное обучение, в Ныоской музыкальной школе разрешены в качестве контактного обучения только индивидуальные уроки, остальное обучение также будет дистанционным, тренировки в Ныоской спортивной школе будут проходит на свежем воздухе, деятельность Ныоского молодежного центра тоже возможно только на свежем воздухе.

Дистанционное обучение начинается в понедельник и продлится неделю. Потом еще неделю будут школьные каникулы. Новое решение о дистанционном обучении будет принято не позднее 22 октября.

Волостная управа и гимназия напоминает, что при малейших симптомах заболевания или при близком контакте следует оставаться дома.