Коронакризис принес в Таллиннский порт огромное количество нефти

«Объемы грузов увеличились в третьем квартале в основном за счет наливных грузов, на которые повлиял вывоз ранее хранившегося в терминалах товара по окончании ситуации контанго (текущая цена актива ниже ожидаемой в будущей цены)», - сообщает Таллиннский порт бирже.

За девять месяцев перевалка наливных грузов увеличилась на 28,4 процента до 6,62 миллиона тонн. Всего через порты госкомпании прошло 15,5 миллиона тонн грузов, что на 8,8 процента больше, чем в прошлом году.

По словам управляющего Таллиннского порта Вальдо Кальма, учитывая текущую экономическую ситуацию, рост очень хороший, и перспективы нефти в ближайшем будущем также положительные.

При этом, например, объемы наливных грузов в Вентспилсском порту снизились от 7 до 14 процентов, объемы насыпных грузов уменьшились в пять раз. Дает ли это Таллиннскому порту возможность извлечь выгоду из сокращения торговых потоков у конкурентов?

«Немного, но не слишком. В латвийских портах большое падение угля. В отношении нефти мы выиграли, у нас также появились новые клиенты из других стран, в том числе напрямую из России», - сказал Кальм.

Беларусь также изучает возможности проезда через порт Клайпеда. «Возможно, мы видим здесь небольшой шанс, но это всё еще товар, который идет в Россию», - сказал глава государственной компании.

По его словам, Таллиннский порт очень хорошо справился со своими конкурентами в течение шести месяцев: только три из 30 портов Балтийского моря выросли в этом году, а рост Таллиннского порта является самым большим в абсолютном выражении.

По словам главы компании Liwathon E.O.S. Герта Тийваса, которая оперирует четырьмя нефтяными терминалами с объемом более миллиона кубометров в порту Мууга, этот год был для предприятия удачным.

«Сейчас все хорошо, и я думаю, что в ближайшем будущем есть неплохие возможности для продолжения роста», - сказал Тийвас.

Нефтепродукты постоянно хранятся на терминалах Эстонии, но в какой-то момент транзит в восточно-западном направлении уменьшился в несколько раз, что означало, что предприятиям, работающим в этом секторе, придется адаптировать и переосмысливать свои бизнес-модели.

«Мы не можем оставаться в прошлом, и нам приходится заниматься поиском возможностей. Мы их нашли, - сказал Тийвас. - Нет причин беспокоиться о потерянном российском транзите. Мы должны всё больше и больше думать о том, как конкурировать с Амстердамом, Роттердамом и другими ведущими мировыми портами».