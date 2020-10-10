Навального хотели привезти на лечение в Эстонию

«Эстония была готова его принять», - сказал в субботу в передаче «Kajalood» на радио Vikerraadio Попов. По его словам, представители лидера оппозиции обратились к нему сразу после того, как Навального отравили 20 августа. По словам Попова, он обсудил возможность лечения с командой Северо-Эстонской региональной больницы, которая быстро согласилась с предложением, и одновременно это было одобрено на более высоком уровне. Однако, поскольку обнаружение отравлений в Эстонии не очень распространено, очевидно было необходимо обратиться за помощью в другие страны, сказал Попов.

«Я глубоко сомневаюсь, что мы смогли бы определить вещества, которые позже были обнаружены в организме Навального», - сказал Попов, отметив, что получить поддерживающую терапию у нас было бы возможно.

Также Попов сказал, что вздохнул с облегчением, когда узнал, что Навального доставили в больницу Charitе в Берлине.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.