Галерея: прекрасный темный дом у реки в Новой Зеландии

Коттедж расположился на берегу реки Омаха, а спроектирован так, чтобы практически стереть грань между интерьерами и внешним пространством. Стеклянные стены и большие окна не только обеспечивают восхитительные виды, но и позволяют легко перемещаться из жилых пространств на улицу. Интерьеры оформлены в атмосферных темных оттенках, но естественного света в доме предостаточно, так что обстановка вовсе не кажется угрюмой. Прекрасный дом для отдыха посреди дикой природы!