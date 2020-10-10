ЕС призвал Минск начать национальный диалог при поддержке ОБСЕ

В телефонном разговоре Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают освобождения всех политических заключенных и прекращения насилия и репрессий в отношении граждан, передает DW.

Кроме того, он призвал власти в Минске уважать свободу СМИ и требования гражданского общества, а также начать всеобъемлющий национальный диалог при поддержке ОБСЕ, его действующего председателя Албании и будущего председателя Швеции. Боррель заявил о поддержке ЕС усилий в этом направлении и призвал Минск принять предложение о совместном визите представителей ОБСЕ, Албании и Швеции в Беларусь.

Spoke with Belarus FM Makei to reiterate EU's position and urge Belarusian authorities to start an inclusive national dialogue, to end violence and repression, release all detainees and political prisoners, respect media freedom and civil society.https://t.co/taMPEmfM32 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2020

Солидарность с Польшей и Литвой и единство ЕС

Кроме того, глава европейской дипломатии выразил полную солидарность ЕС с Польшей и Литвой, которым по требованию Минска пришлось значительно сократить численность дипмиссий в Беларуси. Боррель назвал требование белорусской стороны "необоснованным и достойным сожаления", а также подчеркнул, что ЕС един в своей позиции относительно ситуации в Беларуси, а попытки Минска нанести удар по отдельным европейским странам не приведут к ослаблению единства ЕС.

Одновременно Боррель подтвердил "решительную поддержку Евросоюзом независимости и суверенитета Беларуси, законных требований белорусского народа и уважение его прав и демократического выбора как основополагаюего элемента".

Ранее белорусские власти потребовали сократить численность сотрудников дипучреждений Польши и Литвы в Беларуси. Дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих представительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. "Для Литвы это (сокращение. - прим.ред.) с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18", - отметил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. В результате Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, Литва - пять.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Александра Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, Светлана Тихановская - 10,1 процента.