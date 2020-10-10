Картина дня: трагическое ДТП, новая схема мошенничества и два новых очага заражения

В Эстонии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1815 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 37 дали положительный результат. Также появилось два новых очага заражения. Читать далее...

Коронавирус добрался до еще одной школы, учеников отправляют на дистанционное обучение

У зараженного было много близких контактов с другими работниками школы и учениками, поэтому невозможно определить число возможных носителей вируса и контактов. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Заглянем в карман, набитый нашими деньгами

На этой неделе в открытый доступ поступил отчет депутатов парламента по тем компенсациям, которые выплачиваются народным избранникам в дополнение к зарплатам. За первые шесть месяцев этого непростого года Канцелярия Рийгикогу вернула парламентариям 490 000 евро. Читать далее...

Осторожно, мошенники: жителям Эстонии стали приходить странные письма

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: от имени разных курьерских фирм людям рассылаются электронные письма. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Людмила Янченко и клапан для выпуска пара

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на администратора группы Facebook, в которой многочисленные комментаторы обвиняли городские власти в коррупции. В этом году уже два похожих дела были в Нарве. Читать далее...

Нарушил правила самоизоляции: из-за зараженного работника закрылось кафе

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зараженный прибыл из Франции и сдал в аэропорту пробу, которая оказалась отрицательной. Далее он должен был находиться дома в полуизоляции и не должен был выходить на работу. Читать далее...

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом: водитель скончался на месте

В волости Харку Харьюского уезда с дороги выехал автомобиль и врезался в бетонную стену. В ДТП погиб водитель. Читать далее...

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу чуть более часа назад. Читать далее...

Мир после пандемии: пять правдоподобных вариантов будущего