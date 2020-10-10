Картина дня: трагическое ДТП, новая схема мошенничества и два новых очага заражения

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 октября.
В Эстонии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1815 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 37 дали положительный результат. Также появилось два новых очага заражения. Читать далее...
Коронавирус добрался до еще одной школы, учеников отправляют на дистанционное обучение
У зараженного было много близких контактов с другими работниками школы и учениками, поэтому невозможно определить число возможных носителей вируса и контактов. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Заглянем в карман, набитый нашими деньгами
На этой неделе в открытый доступ поступил отчет депутатов парламента по тем компенсациям, которые выплачиваются народным избранникам в дополнение к зарплатам. За первые шесть месяцев этого непростого года Канцелярия Рийгикогу вернула парламентариям 490 000 евро. Читать далее...
Осторожно, мошенники: жителям Эстонии стали приходить странные письма
Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: от имени разных курьерских фирм людям рассылаются электронные письма. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Людмила Янченко и клапан для выпуска пара
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на администратора группы Facebook, в которой многочисленные комментаторы обвиняли городские власти в коррупции. В этом году уже два похожих дела были в Нарве. Читать далее...
Нарушил правила самоизоляции: из-за зараженного работника закрылось кафе
По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зараженный прибыл из Франции и сдал в аэропорту пробу, которая оказалась отрицательной. Далее он должен был находиться дома в полуизоляции и не должен был выходить на работу. Читать далее...
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом: водитель скончался на месте
В волости Харку Харьюского уезда с дороги выехал автомобиль и врезался в бетонную стену. В ДТП погиб водитель. Читать далее...
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу чуть более часа назад. Читать далее...
Мир после пандемии: пять правдоподобных вариантов будущего
Не существует единственно возможного будущего, пока оно не наступило, поэтому любые попытки представить геополитику после пандемии Covid-19 должны включать несколько вариантов вероятного будущего. Читать далее...