Картина дня: трагическое ДТП, новая схема мошенничества и мрачное будущее Tallink

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 октября.
В Эстонии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1815 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 37 дали положительный результат. Также появилось два новых очага заражения. Читать далее...
Коронавирус добрался до еще одной школы, учеников отправляют на дистанционное обучение
У зараженного было много близких контактов с другими работниками школы и учениками, поэтому невозможно определить число возможных носителей вируса и контактов. Читать далее...
Навального хотели привезти на лечение в Эстонию
Сразу после отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального его команда узнавала о возможности получения лечения в Эстонии, сообщил Vikerraadio заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
Попавшие в трудное положение менеджеры гостиниц пытаются спасти то, что еще можно спасти
Никто не хочет попасть в такую ситуацию: судьба дела всей твоей жизни зависит от более чем сотни человек, а затем, в очень тяжелое время, ты вынужден распрощаться со всеми этими людьми, не зная, сможешь ли вообще позвать их назад. Читать далее...
Аналитики прочат компании Tallink мрачное будущее
Количество пассажиров Tallink в третьем квартале сократилось более чем наполовину, но объемы грузоперевозок остались более или менее на том же уровне. В то же время судоходная компания повысила цены на билеты и услуги во втором квартале, а это значит, что снижение оборота, вероятно, будет несколько скромнее, чем предполагалось. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Заглянем в карман, набитый нашими деньгами
На этой неделе в открытый доступ поступил отчет депутатов парламента по тем компенсациям, которые выплачиваются народным избранникам в дополнение к зарплатам. За первые шесть месяцев этого непростого года Канцелярия Рийгикогу вернула парламентариям 490 000 евро. Читать далее...
Осторожно, мошенники: жителям Эстонии стали приходить странные письма
Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: от имени разных курьерских фирм людям рассылаются электронные письма. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Людмила Янченко и клапан для выпуска пара
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на администратора группы Facebook, в которой многочисленные комментаторы обвиняли городские власти в коррупции. В этом году уже два похожих дела были в Нарве. Читать далее...
Нарушил правила самоизоляции: из-за зараженного работника закрылось кафе
По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зараженный прибыл из Франции и сдал в аэропорту пробу, которая оказалась отрицательной. Далее он должен был находиться дома в полуизоляции и не должен был выходить на работу. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Устроивший опасную дуэль на дороге водитель получил суровое наказание
Водитель грузового минивэна, весной этого года устроивший «дуэль» с грузовиком и остановивший движение на таллиннской кольцевой дороге, наконец узнал, какое наказание ему назначил суд. Читать далее...
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом: водитель скончался на месте
В волости Харку Харьюского уезда с дороги выехал автомобиль и врезался в бетонную стену. В ДТП погиб водитель. Читать далее...
Женщина реанимировала потерявшего сознание мужчину. Теперь ее ищет полиция
Полиция просит помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца. Читать далее...
«Это мошенничество»: Инвесторы требуют банкротства эстонской краудфандинговой платформы
Инвесторы зарегистрированной в Эстонии краудфандинговой платформы Wisefund обвиняют компанию в мошенничестве. Прокуратура возбудила уголовное дело, и сейчас инвесторы объединяют усилия, чтобы начать банкротное производство. Читать далее...
Немецкая программа: в Эстонии вырубка леса увеличилась на почти 50 процентов
В программе Europamagazin на немецком гостелеканале ARD рассказали о лесной политике Эстонии и выпустил почти шестиминутный клип под названием «Эстония: вырубка леса для индустрии топливных гранул», в котором говорится о том, что вырубка местных лесов возвращается к тенденции возобновляемых источников энергии. Читать далее...
Коронакризис принес в Таллиннский порт огромное количество нефти
Из-за ставшего вследствие коронакризиса волатильным рынка нефти, объемы перевалки наливных грузов в Таллиннском порту увеличились, в третьем квартале они выросли на 71,3 процента до 1,9 миллиона тонн. Читать далее...
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу чуть более часа назад. Читать далее...
Мир после пандемии: пять правдоподобных вариантов будущего
Не существует единственно возможного будущего, пока оно не наступило, поэтому любые попытки представить геополитику после пандемии Covid-19 должны включать несколько вариантов вероятного будущего. Читать далее...