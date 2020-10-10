Попавшие в трудное положение менеджеры гостиниц пытаются спасти то, что еще можно спасти

Никто не хочет попасть в такую ситуацию: судьба дела всей твоей жизни зависит от более чем сотни человек, а затем, в очень тяжелое время, ты вынужден распрощаться со всеми этими людьми, не зная, сможешь ли вообще позвать их назад. Об этом пишет Postimees.
Феликс Мягус не знает, куда за месяц делись пять килограммов веса. Но он знал и чувствовал, что положение сложное. В конце концов, десять дюжин человек, которые работали под его руководством в Nordic Hotel Forum, привыкли получать ежемесячную зарплату без промедления. И получали. Но весной все изменилось.
«Падение было резким, - признается Мягус, которому в конце лета исполнилось шестьдесят лет. - Все просто рухнуло, как со скалы».
Рухнуло, в частности количество постояльцев в расположенном на площади Виру в центре Таллинна отеле Nordic. Если обычно в апреле они приносили отелю 600 000 евро, то в том же месяце в этом году они принесли только 16 000. В мае соответствующие цифры были 900 000 и 36 000.
Даже ученик основной школы понимает, что такой прибыли недостаточно для оплаты труда 120 сотрудников. Тем более, с учетом прочих постоянных затрат на содержание гостиницы на 267 номеров.
Мягус, который провел всю свою сознательную жизнь в гостиничном бизнесе и открыл Nordic всего за год до начала последнего большого кризиса 2008 года, говорит, что когда весной из-за пандемии коронавируса вся жизнь встала, это вызвало у него огромный стресс. Он работал со многими в своем отеле в течение многих лет, а с некоторыми - даже десятилетий, и осознавал, насколько большую ответственность он чувствует за их жизни. Этот стресс привел к тому, что Мягус незаметно похудел на пять килограммов.
Но потеря веса не помогла ему и не облегчила задачу. Введенное правительством в середине марта чрезвычайное положение означало сокращение штата гостиницы. С первого дня ему стало ясно, что пандемия быстропройдет; стало ясно, что все будет не просто хуже, а намного хуже.
«Как будто ножом отрезали - все клиенты исчезли», - вспоминает Мягус ситуацию семимесячной давности. У него была в запасе спасительная идея.
Рискованное решение
Правда, запасная идея Мягуса никак не спасала его сотрудников. Но она могла помочь отелю Nordic, так что если вирус внезапно отступит, границы снова откроются и люди снова начнут путешествовать, у людей будет работа, к которой можно будет вернуться.
Гости отеля время от времени оставляли отзывы, что Nordic - хорошее место, но мебель немного изношена, а интерьер устарел. Неудивительно: в хорошие годы в гостинице останавливались сто тысяч человек. Отель нуждался в обновлении и модернизации. Это было у Мягуса в планах, но не в ближайшее время, а через полтора года.
Однако во время сильнейшего шока, вызванного чрезвычайной ситуацией - именно так Мягус характеризует ситуацию - одним из путей к спасению было немедленно начать в отеле строительные работы. Да, свои риски с этим тоже связаны: никто не гарантирует, что когда к следующей весне Nordic обретет новый облик, вирус будет уже побежден, и жизнь продолжится с того места, где остановилась этой весной.
"Но все кризисы когда-то заканчиваются, показала история", - говорит Мягус.
Хотя принципиального соглашения с владельцем здания, бюро недвижимости Тоомаса Аннуса Kapitel, о начале осенью ремонта Мягус достиг еще в мае, на подписание договора ушло еще три месяца. В конце концов, Kapitel должен был вложить в игру восемь миллионов евро, а фирма Мягуса Nordic Hotels - полтора миллиона евро. Для этого требовалось согласие кредитных учреждений и принятие решений о кредитах. В то же время Nordic уже понесла убыток в размере одного миллиона евро с конца прошлого года. По словам Мягуса, на его компенсацию пошла значительная часть накопленного за эти годы ремонтного фонда.
Если в летние месяцы Мягус по-прежнему держал на зарплате полсотни сотрудников, которые содержали отель, то теперь в штате их всего двое: инженер, который знает каждый кран и винт с момента завершения строительства, и человек, который занимается бронированием на далекое будущее. Остальные уже с весны знали, что их место подлежит сокращению.
Банкротство в Латвии
Принять решение о сокращении и объявить о нем было непросто. Однако Мягуса удивило, что большинство коллег понимали неизбежность такого решения. Были те, кто подходил к нему и даже обнимал, поощряя его лидерство в сложной ситуации. «Поддержка наших сотрудников была очень важна», - признает Мягус.
Правда, звучали и предложения, чтобы Mягус вывел деньги из компании и "закрыл лавочку". Но это было бы не похоже на него. «Я не сдаюсь», - подтверждает он.
Один раз он все же сдался, но тогда прозвучало предложение, на которое нельзя было согласиться. Вскоре после открытия Nordic в Таллинне в Риге открылась гостиница наполовину меньшего размера. В отличие от Kapitel, который согласился разделить трудности с Mягусом во время кризиса, владелец здания латвийской гостиницы сказал Мягусу, что его не волнует, как оператор отеля будет справляться - главное, чтобы он платил аренду. Он посоветовал платить сотрудникам по-черному, чтобы сократить расходы, и был любезно готов свести Мягуса с компанией, которая поможет отмыть черные деньги.
После этого Мягусу ничего не оставалось, как обанкротить свою латвийскую компанию.
В то время Мягус сумел за три года разобраться с дополнительными обязательствами, возникшими в результате кризиса. Как пойдут дела с нынешним кризисом, никто не знает, Политики говорят, что каждый должен адаптироваться к новой ситуации, но как адаптировать отели, а также суда и самолеты, Мягус и его коллеги в других местах Эстонии не понимают. Не говорят этого и политики. «Наш сектор в настоящее время находится в коме», - говорит он.
Со второй половины сентября доступ в гостиницу Nordic ограничен забором с эмблемами строительной компании Merko. В фойе мягкие стулья поставлены один на другой. У стены лежат снятые с петель двери и даже две белые раковины. Светлые матрасы сложены двумя стопками в человеческий рост.
Мягуса организовал себе временный рабочий стол в квартале Ротерманн на седьмом этаже здания, где располагается ресторан Platz. Оттуда удобно следить за ремонтными работами. Вот уже полгода у него нет причин носить костюм. Раньше он каждый день носил брюки со стрелками и пиджак.
Мягус надеется, что следующей весной, когда строители уйдут, большая часть сокращенных сотрудников вернется к нему на работу. По крайней мере, многие заверили его, что хотят вернуться - если они тем временем не найдут новую постоянную работу.
КОММЕНТАРИИ
Айн Кяпп, исполнительный директор таллиннской гостиницы Palace:
Мы каждый день думаем о том, как справиться с ситуацией. Если в отеле 10 из 79 номеров заняты, мы уже радуемся. Большая радость получить новый заказ или увидеть гостя в дверях. Но гостей по-прежнему крайне мало. Так что справляться очень сложно. На нас также повлиял тот факт, что мы были закрыты с марта по сентябрь...
До кризиса у нас работало 50-55 человек, сейчас 15-20 человек. Основная цель - сохранить тех людей, которые внесли свой вклад в то, чтобы Palace в четвертый раз получил звание лучшего отеля. Именно эти люди обладают компетентностью, мудростью и пылкостью. Благодаря этим людям отель является отелем; краска для стен помогает лишь немного. Если бы они пошли работать куда-нибудь в другое место, их не удалось бы вернуть следующей весной.
Все предыдущие кризисы, которые мы видели, несравними с сегодняшним, потому что весь туристический сектор практически стоит с середины марта. Раньше мы давали очень большую долю экспортных доходов страны и налогов на трудозанятость, но сейчас правительство ударило по туризму.
К счастью, другие сектора экономики в Эстонии преуспевают, что поддерживает некоторый внутренний спрос на отели и рестораны. Но ничего такого, что помогало бы нам справляться.
Верни Лоодмаа: менеджер тартуских отелей London, Pallas и Sophia:
Когда в марте было введено чрезвычайное положение, было совершенно ясно, что индустрия гостеприимства не сможет держать отели открытыми перед лицом этих жестких ограничений. Клиенты, оформившие бронирование, исчезали очень быстро. 13 марта я все еще был уверен, что мы сможем оставить одну-две гостиницы открытыми хотя бы на неделю. Но уже к 15 марта стало ясно, что для этого нет ни малейшего повода. Потому что никого не интересовали предлагаемые нами ночевки. Я закрыл все три отеля.
Также очень быстро стало ясно, что ситуация не разрешится быстро, что, в свою очередь, привело к увольнениям. В трех отелях было чуть больше сотни сотрудников. К августу их осталось 60 человек.
Ситуация в Тарту осложнилась из-за вспышки в начале августа. Когда Тарту окрестили эпицентраом короны, это безусловно, оказало разрушительное влияние на туристический бизнес города. Вместо того чтобы говорить о нейтрализации вспышек, городские власти начали закрывать весь Тарту. Вероятно, они опасались, что кризис разрастется и может поставить под угрозу Rally Estonia . На мой взгляд, реакция была чрезмерной, потому что в городе ничего не происходило. Случилось же то, что в результате этого заявления даже те группы, которые должны были приехать из Финляндии или Латвии, больше не осмеливались приехать в Тарту.
Будущее мрачно. В ближайшем будущем много неопределенности. Нет ни одной положительной ноты, например, чтобы количество туристов начало восстанавливаться. Цены на номера в отелях упали на 30-50 процентов. Дешевле уже нельзя, потому что тогда вся идея предпринимательства исчезнет.
Многое зависит от того, что предпримет государство. Печально, что, несмотря на обращения и предложения туристических ассоциаций, ответа от государства не поступило. Я вижу, что наши сотрудники обеспокоены. Но нам нужно сохранить этих людей, они профессионалы. Не думаю, что без господдержки мы переживем эту зиму и вторую волну. Но мы стараемся, делаем все возможное.
Сейчас самое главное - чтобы государственные границы открылись и мы поняли, что нам нужно привыкнуть к жизни с этим вирусом. Самая большая задача страны - договориться с другими странами о том, что мы восстанавим свободное передвижение людей.
Тармо Сумберг, владелец таллиннской гостиницы Telegraaf и сааремааской Georg Ots Spa Hotel:
Расходы на рабочую силу - это самая большая статья расходов в отеле, потому что невозможно управлять гостиницей без людского труда. Неизбежно, что по мере уменьшения количества посетителей рабочая сила будет сокращаться. Компания не может удерживать людей на зарплате, когда нет работы.
Внутренний рынок Эстонии невелик из-за небольшого размера страны и небольшого количества жителей. Поэтому гостиничный бизнес очень уязвим. Большинство отелей находится в Таллинне. Они страдают гораздо больше, чем отели вдали от Таллинна.
Правительство не сможет долго поддерживать один сектор экономики, потому что деньги не бесконечны. Поддержка рабочей силы будет необходима, но на основе очень четких и прозрачных критериев. Правительство Эстонии должно согласовать с правительствами других стран Европы единые и разумные правила, разрешающие поездки. В настоящее время запреты и разжигание страха порой зашли слишком далеко.