Попавшие в трудное положение менеджеры гостиниц пытаются спасти то, что еще можно спасти

Мягуса организовал себе временный рабочий стол в квартале Ротерманн на седьмом этаже здания, где располагается ресторан Platz. Оттуда удобно следить за ремонтными работами. Вот уже полгода у него нет причин носить костюм. Раньше он каждый день носил брюки со стрелками и пиджак.

Мягус надеется, что следующей весной, когда строители уйдут, большая часть сокращенных сотрудников вернется к нему на работу. По крайней мере, многие заверили его, что хотят вернуться - если они тем временем не найдут новую постоянную работу.

КОММЕНТАРИИ

Айн Кяпп ФОТО: Konstantin Sednev

Айн Кяпп, исполнительный директор таллиннской гостиницы Palace:

Мы каждый день думаем о том, как справиться с ситуацией. Если в отеле 10 из 79 номеров заняты, мы уже радуемся. Большая радость получить новый заказ или увидеть гостя в дверях. Но гостей по-прежнему крайне мало. Так что справляться очень сложно. На нас также повлиял тот факт, что мы были закрыты с марта по сентябрь...

До кризиса у нас работало 50-55 человек, сейчас 15-20 человек. Основная цель - сохранить тех людей, которые внесли свой вклад в то, чтобы Palace в четвертый раз получил звание лучшего отеля. Именно эти люди обладают компетентностью, мудростью и пылкостью. Благодаря этим людям отель является отелем; краска для стен помогает лишь немного. Если бы они пошли работать куда-нибудь в другое место, их не удалось бы вернуть следующей весной.

Все предыдущие кризисы, которые мы видели, несравними с сегодняшним, потому что весь туристический сектор практически стоит с середины марта. Раньше мы давали очень большую долю экспортных доходов страны и налогов на трудозанятость, но сейчас правительство ударило по туризму.

К счастью, другие сектора экономики в Эстонии преуспевают, что поддерживает некоторый внутренний спрос на отели и рестораны. Но ничего такого, что помогало бы нам справляться.

Верни Лоодмаа ФОТО: Kristjan Teedema

Верни Лоодмаа: менеджер тартуских отелей London, Pallas и Sophia:

Когда в марте было введено чрезвычайное положение, было совершенно ясно, что индустрия гостеприимства не сможет держать отели открытыми перед лицом этих жестких ограничений. Клиенты, оформившие бронирование, исчезали очень быстро. 13 марта я все еще был уверен, что мы сможем оставить одну-две гостиницы открытыми хотя бы на неделю. Но уже к 15 марта стало ясно, что для этого нет ни малейшего повода. Потому что никого не интересовали предлагаемые нами ночевки. Я закрыл все три отеля.

Также очень быстро стало ясно, что ситуация не разрешится быстро, что, в свою очередь, привело к увольнениям. В трех отелях было чуть больше сотни сотрудников. К августу их осталось 60 человек.

Ситуация в Тарту осложнилась из-за вспышки в начале августа. Когда Тарту окрестили эпицентраом короны, это безусловно, оказало разрушительное влияние на туристический бизнес города. Вместо того чтобы говорить о нейтрализации вспышек, городские власти начали закрывать весь Тарту. Вероятно, они опасались, что кризис разрастется и может поставить под угрозу Rally Estonia . На мой взгляд, реакция была чрезмерной, потому что в городе ничего не происходило. Случилось же то, что в результате этого заявления даже те группы, которые должны были приехать из Финляндии или Латвии, больше не осмеливались приехать в Тарту.

Будущее мрачно. В ближайшем будущем много неопределенности. Нет ни одной положительной ноты, например, чтобы количество туристов начало восстанавливаться. Цены на номера в отелях упали на 30-50 процентов. Дешевле уже нельзя, потому что тогда вся идея предпринимательства исчезнет.

Многое зависит от того, что предпримет государство. Печально, что, несмотря на обращения и предложения туристических ассоциаций, ответа от государства не поступило. Я вижу, что наши сотрудники обеспокоены. Но нам нужно сохранить этих людей, они профессионалы. Не думаю, что без господдержки мы переживем эту зиму и вторую волну. Но мы стараемся, делаем все возможное.

Сейчас самое главное - чтобы государственные границы открылись и мы поняли, что нам нужно привыкнуть к жизни с этим вирусом. Самая большая задача страны - договориться с другими странами о том, что мы восстанавим свободное передвижение людей.

Тармо Сумберг ФОТО: Sander Ilvest

Тармо Сумберг, владелец таллиннской гостиницы Telegraaf и сааремааской Georg Ots Spa Hotel:

Расходы на рабочую силу - это самая большая статья расходов в отеле, потому что невозможно управлять гостиницей без людского труда. Неизбежно, что по мере уменьшения количества посетителей рабочая сила будет сокращаться. Компания не может удерживать людей на зарплате, когда нет работы.

Внутренний рынок Эстонии невелик из-за небольшого размера страны и небольшого количества жителей. Поэтому гостиничный бизнес очень уязвим. Большинство отелей находится в Таллинне. Они страдают гораздо больше, чем отели вдали от Таллинна.

Правительство не сможет долго поддерживать один сектор экономики, потому что деньги не бесконечны. Поддержка рабочей силы будет необходима, но на основе очень четких и прозрачных критериев. Правительство Эстонии должно согласовать с правительствами других стран Европы единые и разумные правила, разрешающие поездки. В настоящее время запреты и разжигание страха порой зашли слишком далеко.

