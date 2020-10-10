Немецкая программа: в Эстонии вырубка леса увеличилась на почти 50 процентов

В ситуации, когда лесная территория в Германии даже растет, то в других уголках Европы это далеко не так. Ученые Европейского союза проанализировали снимки со спутника и сделали шокирующее заявление.

В 2011–2015 годах в Скандинавии всё было хорошо, а площадь лесов в целом не менялась. Но в 2016 году вырубка лесов внезапно увеличилась, почти на 50 процентов. Это можно наблюдать в Швеции и Финляндии, а также в странах Балтии — в Литве и Эстонии. Почему? Ответ на этот важный вопрос: из-за целей в достижении углеродной нейтральности. Это звучит совершенно безумно, но именно тенденция на использование возобновляемых источников энергии несет отчасти ответственность за вырубку лесов в Эстонии.

Съемочная группа ARD посетила Северную Эстонию и пообщалась с Лийной Cтейнберг, которая владеет летним домом в Таммику и знает местную природу. Вернувшись из Брюсселя в Эстонию во время коронакризиса, она обнаружила, что значительная часть лесов была вырублена.

По мнению авторов Euromamagazin, разнообразие эстонской природы всё больше и больше исчезает - после вырубки лиственных деревьев их заменяют быстрорастущие ели. Бревна особенно востребованы в производстве топливных гранул или пеллетов. Пеллеты - это биомасса, сжигание которой классифицируется как возобновляемая энергия для Европейского Союза. В случае лесных отходов это было бы даже логично, считает Стейнберг, но производители хотят всё больше и больше.

«Да, вначале задумывалось, что для производства гранул будут использоваться излишки, но весь этот бизнес настолько прибылен, что теперь они производятся даже из круглых бревен», - сказала Стейнберг.

«Europamagazin» обращает внимание на то, что тысячи бревен ждут обработки на складе Graanul Invest, крупнейшего в Эстонии производителя топливных гранул. Эта компания производит 2,7 миллиона тонн гранул в год по всему миру. Лесная промышленность чрезвычайно важна для экономики Эстонии. С ней напрямую связано 30 000 рабочих мест.

До сих пор Министерство окружающей среды Эстонии не видело проблемы в том, что ценная древесина сжигается в качестве биомассы.

«Сжигание биомассы не мешает нам достигнуть углеродной нейтральности. У нас не так много альтернатив. Биомасса - это возобновляемая энергия. Деревья снова вырастают. Если мы получаем деревья из леса таким образом, чтобы не наносить вред экосистеме, древесина в любом случае является возобновляемым материалом», - сказал ARD Марку Ламп, специалист Министерства окружающей среды.

Однако отсутствие ущерба экосистеме сомнительно, поскольку уже наблюдается значительное сокращение количества птиц в лесах.