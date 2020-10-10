Аналитики прочат компании Tallink мрачное будущее

Количество пассажиров Tallink в третьем квартале сократилось более чем наполовину, но объемы грузоперевозок остались более или менее на том же уровне. В то же время судоходная компания повысила цены на билеты и услуги во втором квартале, а это значит, что снижение оборота, вероятно, будет несколько скромнее, чем предполагалось. Тем не менее, будущее судоходной компании выглядит довольно мрачным, пишет Postimees, отмечая, что возвращения на прошлогодний уровень в ближайшее время можно не ждать.
Генеральный директор дочерней компании Tallink, Tallink Silja, Маргус Шульц сообщил финской прессе в начале недели, что пандемия коронавируса больше всего ударила по индустрии туризма и зависимым от нее компаниям.
«Туризм еще долго не выйдет на прежний уровень. Раньше мы думали, что для сокращения расходов будет достаточно увольнений, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно», - заявил Шульц в пресс-релизе.
«К сожалению, нам необходимо провести структурные изменения и реорганизовать компанию. Сейчас у нас большие трудности, и мы должны принять все возможные меры для снижения затрат и обеспечения будущего компании», - добавил он.
Снижение прогноза по обороту
В начале сентября Tallink объявил о крупномасштабной реструктуризации компании, которая также включает в себя 2 500 увольнений, из которых 1 000–1 500 - в Эстонии. По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, в течение трех недель августа продажа билетов не шла.
И действительно. С апреля, когда количество пассажиров упало на 96 процентов, объемы падения начали уменьшаться и в июле достигли 50 процентов. С августа тенденция изменилась, и в сентябре падение уже составило 66 процентов.
В третьем квартале общее количество пассажиров снизилось на 56 процентов, до 1,3 миллиона пассажиров (по сравнению с 2,97 миллиона пассажиров в третьем квартале 2019 года). По сравнению с падением на 85 процентов во втором квартале убыток был намного скромнее. Однако, поскольку летние месяцы обычно были самыми загруженными для путешествий, эти цифры не вызывают особой радости.
Несколько более обнадеживающими оказались данные по грузоперевозкам, которые в третьем квартале упали всего на 2% до 91 578 единиц груза. Объемы грузоперевозок за девять месяцев упали на три процента до 277 950 контейнеров.
Комментируя сентябрьские показатели статистики перевозок, Пааво Ныгене сказал, что, хотя показатели грузовых перевозок были положительными на протяжении всего кризиса, в том числе за последние шесть месяцев и квартал, очевидно, что эти цифры были достигнуты дорогой ценой и не являются устойчивыми, потому что судам, на которых Tallink в настоящее время в основном перевозит товары, для получения прибыли нужны как пассажиры, так и груз.
За девять месяцев Tallink потеряла4,2 миллиона пассажиров по сравнению с предыдущим годом, из которых 1,66 миллиона - в третьем квартале. В пассажирах падение на финско-шведских маршрутах составило 1,35 миллиона (61 процент), на эстонско-финских маршрутах - 1,8 миллиона человек (46 процентов), а на эстонско-шведских маршрутах - чуть более полумиллиона (целых 78 процентов).
Финансовые результаты Tallink за третий квартал еще не опубликованы, но в отчете за второй квартал делается вывод о том, что коронакризис привел к увеличению цен на билеты Tallink. Также выросли продажи на одного пассажира в магазинах и ресторанах.
Во втором квартале средняя цена билетов выросла на 33 процента по сравнению с прошлым годом и на целых 64 процента по сравнению с первым кварталом этого года. Средняя выручка на пассажира (выручка от продажи билетов плюс продажи в магазинах и ресторанах) увеличилась на 28 процентов по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и на 33 процента по сравнению с первым кварталом этого года.
С другой стороны, выручка на единицу груза снизилась во втором квартале этого года: на 19 процентов по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и на 8,5 процента по сравнению с первым кварталом этого года.
Äripäev писал несколько недель назад, что Tallink с октября повысит цены на грузоперевозки между Эстонией и Финляндией и уменьшит частоту рейсов.
Весной прошлого года Пааво Ныгене сказал радио Äripäev, что его цель - превратить Tallink в миллиардную компанию. Пандемия коронавируса нарушила планы, и поставленная цель была отложена на далекое будущее.
В прошлом году оборот Tallink составил 949 миллионов евро, в этом году судоходная компания может не заработать и полумиллиарда евро.
Если предположить, что выручка на одного пассажира и выручка на единицу груза в третьем квартале этого года остались более или менее неизменными, выручка от грузовых перевозок во втором квартале должна составить около 25 миллионов евро, а выручка на пассажира - 130 миллионов евро, что означает, что оборот Tallink в третьем квартале должен составляют около 160 миллионов евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года это должно означать снижение на 45%.
Аналитики Swedbank писали в середине сентября, что они снизили ожидаемый оборот Tallink на 2020 год до 601 миллиона евро и ожидаемый оборот на 2021 год до 726 миллионов евро. Таким образом, аналитики Swedbank прогнозируют падение оборота компании на 37 процентов в этом году и на 23,5 процента в следующем году по сравнению с 2019 годом. Аналитик Swedbank Марек Рандма считает, что по сравнению с этим годом годовой оборот Tallink увеличится на 21 процент в следующем году.
Прогнозы колеблются
Аналитики Swedbank, кажется, слишком оптимистично оценивают перспективы Tallink на этот и следующий год. Оборот Tallink в первом полугодии составил 220 миллионов евро. Чтобы достичь годового оборота в 600 миллионов евро, оборот Tallink во втором полугодии должен составить 380 миллионов евро. Общий оборот компании в третьем и четвертом кварталах прошлого года составил 514 миллионов евро, что означает, что для достижения годового оборота в 600 миллионов евро спад оборота во втором полугодии должен составить всего 26 процентов, что кажется нереально малым.
Аналитическая компания Enlight Research, дает более скромный и, вероятно, более реалистичный прогноз, согласно которому оборот Tallink составит 484 миллиона евро в 2020 году и 581 миллион евро в 2021 году. К 2022 году, по прогнозам аналитика, оборот Tallink составит 696 миллионов евро, что на 27 процентов меньше, чем в 2019 году.
В принципе, аналитики LHV также занимаются ситуацией в Tallink, но они изучили акции судоходной компании посмотрели во время весенней вспышки коронавируса и с тех пор не сделали никаких прогнозов.
Ценовые ориентиры оптимистичны
Аналитик Swedbank Марек Рандма после публикации финансовых результатов Tallink за второй квартал оставил ценовой ориентир акций судоходной компании на уровне 0,70 евро , что на девять процентов выше вчерашней цены акций (0,64 евро). После первого квартала аналитик повысил ценовой ориентир с 65 до 70 центов.
Летом прошлого года Swedbank рекомендовал покупку акций Tallink, повысив ценовой ориентир сначала до 1,10 евро и после публикации финансовых результатов за третий квартал - до 1,20 евро.
Когда разразился коронакризис, банк снизил целевую цену акций судоходной компании до одного евро в середине марта, но оставил рекомендацию по покупке, потому что сама цена акций упала до 73 центов. Swedbank снизил рекомендацию покупать акции до нейтральной, а ценовой ориентир - до 65 центов только в начале апреля, после того как Tallink опубликовал статистику по перевозкам за первый квартал.
Аналитическая компания Enlight Researh более оптимистично смотрит на долю Tallink. Аналитик оценивает справедливую стоимость акции по трем сценариям. Согласно базовому сценарию, Enlight оценивает справедливую стоимость акций Tallink в 98 центов, в негативном сценарии - 61 цент, что означает, что аналитик не прогнозирует большого падения цены на ценную бумагу, а в позитивном сценарии он оценивает справедливую цену в 1,25 евро.