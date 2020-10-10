Аналитики прочат компании Tallink мрачное будущее

С другой стороны, выручка на единицу груза снизилась во втором квартале этого года: на 19 процентов по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и на 8,5 процента по сравнению с первым кварталом этого года.

Äripäev писал несколько недель назад, что Tallink с октября повысит цены на грузоперевозки между Эстонией и Финляндией и уменьшит частоту рейсов.

Весной прошлого года Пааво Ныгене сказал радио Äripäev, что его цель - превратить Tallink в миллиардную компанию. Пандемия коронавируса нарушила планы, и поставленная цель была отложена на далекое будущее.

В прошлом году оборот Tallink составил 949 миллионов евро, в этом году судоходная компания может не заработать и полумиллиарда евро.

Если предположить, что выручка на одного пассажира и выручка на единицу груза в третьем квартале этого года остались более или менее неизменными, выручка от грузовых перевозок во втором квартале должна составить около 25 миллионов евро, а выручка на пассажира - 130 миллионов евро, что означает, что оборот Tallink в третьем квартале должен составляют около 160 миллионов евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года это должно означать снижение на 45%.

Аналитики Swedbank писали в середине сентября, что они снизили ожидаемый оборот Tallink на 2020 год до 601 миллиона евро и ожидаемый оборот на 2021 год до 726 миллионов евро. Таким образом, аналитики Swedbank прогнозируют падение оборота компании на 37 процентов в этом году и на 23,5 процента в следующем году по сравнению с 2019 годом. Аналитик Swedbank Марек Рандма считает, что по сравнению с этим годом годовой оборот Tallink увеличится на 21 процент в следующем году.

Прогнозы колеблются

Аналитики Swedbank, кажется, слишком оптимистично оценивают перспективы Tallink на этот и следующий год. Оборот Tallink в первом полугодии составил 220 миллионов евро. Чтобы достичь годового оборота в 600 миллионов евро, оборот Tallink во втором полугодии должен составить 380 миллионов евро. Общий оборот компании в третьем и четвертом кварталах прошлого года составил 514 миллионов евро, что означает, что для достижения годового оборота в 600 миллионов евро спад оборота во втором полугодии должен составить всего 26 процентов, что кажется нереально малым.

Аналитическая компания Enlight Research, дает более скромный и, вероятно, более реалистичный прогноз, согласно которому оборот Tallink составит 484 миллиона евро в 2020 году и 581 миллион евро в 2021 году. К 2022 году, по прогнозам аналитика, оборот Tallink составит 696 миллионов евро, что на 27 процентов меньше, чем в 2019 году.

В принципе, аналитики LHV также занимаются ситуацией в Tallink, но они изучили акции судоходной компании посмотрели во время весенней вспышки коронавируса и с тех пор не сделали никаких прогнозов.

Ценовые ориентиры оптимистичны

Аналитик Swedbank Марек Рандма после публикации финансовых результатов Tallink за второй квартал оставил ценовой ориентир акций судоходной компании на уровне 0,70 евро , что на девять процентов выше вчерашней цены акций (0,64 евро). После первого квартала аналитик повысил ценовой ориентир с 65 до 70 центов.

Летом прошлого года Swedbank рекомендовал покупку акций Tallink, повысив ценовой ориентир сначала до 1,10 евро и после публикации финансовых результатов за третий квартал - до 1,20 евро.

Когда разразился коронакризис, банк снизил целевую цену акций судоходной компании до одного евро в середине марта, но оставил рекомендацию по покупке, потому что сама цена акций упала до 73 центов. Swedbank снизил рекомендацию покупать акции до нейтральной, а ценовой ориентир - до 65 центов только в начале апреля, после того как Tallink опубликовал статистику по перевозкам за первый квартал.