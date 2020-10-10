"Полгода держала в шкафу": россиянку подозревают в истязаниях новорожденной дочери

Жительница города Карпинска по имени Юлия была беременна, но после родов заявила о смерти ребенка. Об этом анонимно рассказала изданию "Екатеринбург онлайн" знакомая женщины. Несколько дней назад коллеги Юлии зашли к ней в гости, когда вдруг услышали плач и нашли в шкафу, в сумке маленькую девочку. "Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео ребенка, спрашивать, за что такое ребенку", рассказала собеседница "Екатеринбург онлайн".

Подруги Юлии забрали девочку - ребенок был доставлен в больницу. Позднее было решено перевезти девочку на медицинском самолете в Екатеринбург. Ребенок истощен, ее состояние оценивается как тяжелое. У девочки диагностирована гипотрофия третьей степени, есть подозрение на другие серьезные заболевания.

В отношении Юлии возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По информации прокуратуры и полиции, женщина родила в апреле 2020 года. Она не состояла на учете во время беременности и не обратилась к врачам при родах. Дома у Юлии не нашли детского питания и других необходимых для маленьких детей вещей. Сейчас правоохранительные органы ждут официального заключения медиков о том, действительно ли женщина является матерью младенца.

Юлия работала экономистом, за три месяца до родов рассталась с мужем и воспитывала двух старших детей - 13-летнего сына и трехлетнюю дочь. Знакомые женщины отзывались о ней хорошо, соседи не жаловались, сын и дочь выглядели ухоженными, прокомментировали ситуацию в полиции. На старших детей женщины оформлена опека на бабушку, рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Старшему ребенку уже оказывается помощь специалистов, добавила она. ТАСС сообщает, что старшие дети временно отправлены в детдом.

Знакомые Юлии рассказали "Комсомольской правде", что она ушла от мужа, потому что тот "не давал ей жизни" - угрожал и запугивал. В разговоре с "Екатеринбург онлайн" они предположили, что

женщина не хотела третьего ребенка, однако не смогла его убить и ждала, что младенец умрет от голода.

Девочку, по их словам, подкармливал старший сын женщины, которому та якобы запретила рассказывать о новорожденном. "Мальчик действительно молчал, а девочка в детском саду проговорилась, что у них есть кукла - "как живая, зовут Полина". Но внимания никто не обращал: думали, девочка просто фантазирует", - заявила "Екатеринбург онлайн" знакомая семьи.