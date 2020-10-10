Партия Eesti 200 переизбрала своим председателем нынешнего лидера Кристину Каллас

На выборах в правление партии больше всего голосов получили Маргус Цахкна, Карин Кауп-Лапынин и Марек Рейнаас. В состав правления вошли также Лаури Хуссар, Пирко Конса, Яак Лайнесте, Маргот Роозе и Алексей Яшин.