Сб, 10.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Партия Eesti 200 переизбрала своим председателем нынешнего лидера Кристину Каллас

Партия Eesti 200 переизбрала своим председателем нынешнего лидера Кристину Каллас

Kristina Kallas.

ФОТО: Madis Sinivee

Не входящая в Рийгикогу партия Eesti 200 на состоявшемся в субботу общем собрании переизбрала своим председателем нынешнего лидера Кристину Каллас.

На выборах в правление партии больше всего голосов получили Маргус Цахкна, Карин Кауп-Лапынин и Марек Рейнаас. В состав правления вошли также Лаури Хуссар, Пирко Конса, Яак Лайнесте, Маргот Роозе и Алексей Яшин.

«С таким составом правления мы уже сегодня готовы сформировать новое правительство», - заявила Каллас в итоговом выступлении на общем собрании.

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