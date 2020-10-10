Общеевропейский протокол тестирования должен заменить систему локальных карантинов. Каков вклад Эстонии?

«Наша цель - избавиться от бумаги, потому что ее можно потерять, ее сложно отправить, и бумагу легко подделать», - говорит представляющий Nortal Таави Эйнасте, который вместе с Петером Бауэром входит в правление созданного в Мюнхене предприятия ION Access and Health Gmbh.

Nortal принадлежит треть компании, другими партнерами являются немецкая страховая компания Ottonova и медицинская страховая компания из Объединенных Арабских Эмиратов Daman. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что результаты теста попадут в приложение для проверки для официальных лиц непосредственно из программного обеспечения лаборатории, если путешествующий дал на это разрешение. Насколько известно Postimees, работа приложения уже проходит испытания в Германии и Абу-Даби.

Руководитель Эстонского авиационного кластера Кристо Рейнсалу сожалеет, что в среде обмена данными среди пилотов до сих пор нет Эстонии. «Если говорить об обмене данными, то неизбежно, что эстонский э-тигр, который заснул, мог бы занять лидирующую роль в Европе», - говорит Рейнсалу, который знает что и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже проявила большой интерес к платформе, которая будет создана с участием эстонцев.

Единая коронаполитика

«У Эстонии в настоящее время есть уникальная для всего мира возможность вернуть, так сказать, нормальность в международные перевозки!» - считает Рейнсалу, который уверен, что приложение также можно использовать в судоходстве и других транспортных отраслях.

«С точки зрения пассажира важно, чтобы было удобно и безопасно не только летать, но и планировать поездку. Для всех участников важно, чтобы в самолет садились только здоровые люди или чтобы риск попадания вирусоносителя в самолет был как минимум минимальным».

В то же время Евросоюз движется к введению единой политики в области коронавируса. 1 октября генеральный директор Международного совета аэропортов Европы Оливье Янковец, вице-президент Европейского региона IATA Рафаэль Шварцман и исполнительный директор ассоциации Airlines for Europe Томас Рейнарт направили премьер-министру Эстонии Юри Ратасу, министру экономики Таави Аасу, члену Рийгикогу Рийне Сиккут и министру внутренних дел Марту Хельме письмо, в котором выразили беспокойство тем, что хаотичная ситуация с ограничениями на поездки, и в частности введение карантинных требований, привели к снижению количества авиапассажиров.

В письме, среди адресатов которого были также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по транспорту Адина Вэлеан, напоминается, что в опасности находятся источники доходов 27 миллионов европейцев, занятых в авиации и туризме, и прогнозируется, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации паралич внутреннего рынка и национальные ограничения на передвижение продлятся еще месяцы.

«Это неустойчивая ситуация», - заявили официальные лица, напомнив о необходимости научиться жить и путешествовать в эпоху вируса. Авторы письма просят Эстонию помочь перейти от «антикризисного управления к управлению рисками» и поддержать введение общеевропейского протокола тестирования, который заменит нынешнюю систему локальных карантинов.

Цветовые коды мест назначения

Postimees удалось увидеть предложение «Тестирование на COVID-19 и восстановление путешествий и туризма», в котором описывается цель нового протокола EU-TPT: заменить карантин тестированием и разрешить летать только тем, у кого тест на коронавирус отрицателен.

В частности, рекомендуется ввести единую оценку рисков и цветовую кодировку для пунктов назначения, в которых различные области будут обозначены как зеленые, оранжевые, красные или серые. В последних двух категориях коронатест потребовался бы перед посадкой, при этом тест проводился либо за пределами аэропорта, либо в аэропорту, но предпочтительно перед входом в терминал.

«Чтобы получить интегрированный процесс путешествия, тесты в аэропортах должны проводиться в течение одного часа, быть достаточно точными, поддерживаться регулирующими органами ЕС, Европейского экономического сообщества, Швейцарии и Великобритании и финансироваться за счет государственных средств или не требовать от пассажиров больших расходов», - описываются основные требования EU-TPT.