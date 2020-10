Видео ⟩ Устроивший опасную дуэль на дороге водитель получил суровое наказание

Aprilli lõpus jagati meedias videosalvestust Tallinna ringteel toimunud vahejuhtumist veoki ja kaubiku vahel, ning ka Liiklusjärelevalvekeskuse FB-lehele kirjutasid sellest mitmed inimesed. Juhtumi asjaolude selgitamiseks alustati menetlust ja tänaseks on jõustunud kohtuotsus, mille kohaselt jäeti kaebus politsei otsuse peale rahuldamata. Karistusotsuse kohaselt jäi mitmeid liiklusohtlikke olukordi põhjustanud 40-aastane mees lisaks rahatrahvile ilma ka juhtimisõigusest. Menetluse käigus ja kohtuistungil ei ilmnenud, et juhtidel oleks olnud eelnev konflikt. Kaubikujuht põhjendas oma tegu asjaoluga, et sõidukil süttis ootamatult mootori märgutuli ja tulenevalt esindusest saadud juhistest, otsustas koheselt sõiduki peatada. Sõiduki „imelise tervenemise“ põhjustas liiga lähedalt mööda sõitnud veok ja sellest tekkinud kahtlus, et juht on joobes. 👉 Kui Sul on reaalne kahtlus, et teine liikleja ei ole juhtimiseks sobilikus seisundis, teavita sellest Häirekeskust (112) ja käitu vastavalt sealt saadud juhistele. Videos nähtaval viisil liikluses käitumine seab lisaks endale ohtu ka teised liiklejad ja tagajärjed võivad olla väga kurvad. Liiklus ei ole koht, kus oma emotsioone välja elada❗️ Turvalist liiklemist❗️