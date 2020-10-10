Потеря памяти и выпадение волос: названы новые симптомы COVID-19

О новых необычных симптомах заболевания сообщила доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт научному изданию Medicalxpress. "Необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", — отметила Ламберт.

Тем временем ученые из Университета Ливерпуля обнаружили еще один симптом коронавируса – нетипичное поражение поджелудочной железы. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Gastroenterology.

Британские специалисты выявили, что у некоторых пациентов с COVID-19 инфекция проявилась в виде повышения сахара и жира в кровотоке. Отмечается, что такие признаки болезни обнаружили в основном у молодых мужчин, страдающих ожирением.

При этом позже у данных пациентов диагностировали также острый панкреатит. Врачи решили, что замеченные ранее симптомы являются признаками именно этой патологии, которая изменила свое типичное течение под воздействием коронавируса.

Вместе с тем, по результатам исследования испанских дерматологов, у 6% пациентов с COVID-19 из 375 обследованных было обнаружено отмирание тканей на различных участках тела. По словам медиков, из-за недостатка кровоснабжения кожа сначала становится пятнистой, появляются красные и фиолетовые разводы, которые по форме напоминают кружево, а затем теряет способность к регенерации.

Кроме того, в некоторых случаях от коронавируса у людей развивается паралич, сообщают специалисты из Италии. Согласно их наблюдениям, у кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, а у некоторых пациентов перестают двигаться и нижние конечности.

По словам врачей, невозможность осуществлять двигательные реакции наступает из-за того, что антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Чаще всего через несколько недель после острой инфекции это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу. Тем не менее у большинства пациентов возможность двигаться позже возвращается.