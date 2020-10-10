Полиция нашла женщину, которая спасла жизнь полицейскому

Полиция просила помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца. Недавно полиция сообщила в социальных сетях, что женщина найдена.
«Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи, потому что именно поэтому мы быстро нашли спасение и теперь можем продолжать работать, чтобы взять на себя большое бремя благодарности». поделиться с помощниками », - написала префектура.
Вечером 26 августа полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в парке Корели в Выру, когда у него неожиданно возникло расстройство здоровья.
К потерявшему сознание мужчине немедленно поспешили на помощь двое мальчиков, которые позвонили по номеру службы экстренной помощи. Им, в свою очередь, пришла на помощь женщина, которая начала оживлять нуждающегося в помощи, и делала это до самого приезда врачей.
Находившийся на грани жизни и смерти мужчина на сегодня выздоровел - по мнению экспертов, во многом благодаря женщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.