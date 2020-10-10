Женщина реанимировала потерявшего сознание мужчину. Теперь ее ищет полиция

Вечером 26 августа полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в парке Корели в Выру, когда у него неожиданно возникло расстройство здоровья.

К потерявшему сознание мужчине немедленно поспешили на помощь двое мальчиков, которые позвонили по номеру службы экстренной помощи. Им, в свою очередь, пришла на помощь женщина, которая начала оживлять нуждающегося в помощи, и делала это до самого приезда врачей.

Находившийся на грани жизни и смерти мужчина на сегодня выздоровел - по мнению экспертов, во многом благодаря женщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.

Полиция пыталась выяснить, кто этот таинственный спаситель, но пока безуспешно. Женщине, спасшей человеческую жизнь, было около 40-50 лет, у нее черные волосы, на ней были брюки и светлая куртка.