Женщина реанимировала потерявшего сознание мужчину. Теперь ее ищет полиция

Полиция просит помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца.
Вечером 26 августа полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в парке Корели в Выру, когда у него неожиданно возникло расстройство здоровья.
К потерявшему сознание мужчине немедленно поспешили на помощь двое мальчиков, которые позвонили по номеру службы экстренной помощи. Им, в свою очередь, пришла на помощь женщина, которая начала оживлять нуждающегося в помощи, и делала это до самого приезда врачей.
Находившийся на грани жизни и смерти мужчина на сегодня выздоровел - по мнению экспертов, во многом благодаря женщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.
Полиция пыталась выяснить, кто этот таинственный спаситель, но пока безуспешно. Женщине, спасшей человеческую жизнь, было около 40-50 лет, у нее черные волосы, на ней были брюки и светлая куртка.
Если кто-нибудь знает, кем могла быть эта женщина, полиция просит сообщить об этом на странице Лыунаской префектуры в соцсетях или по электронной почте по адресу kommunikatsioon@politsei.ee, чтобы выразить ей напрямую огромную благодарность.