Сб, 10.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Эстония
  • Женщина реанимировала потерявшего сознание мужчину. Теперь ее ищет полиция

Женщина реанимировала потерявшего сознание мужчину. Теперь ее ищет полиция

Politsei palub abi Võrus mehe elu päästnud naise leidmisel.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Полиция просит помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца.

Вечером 26 августа полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в парке Корели в Выру, когда у него неожиданно возникло расстройство здоровья. 

К потерявшему сознание мужчине немедленно поспешили на помощь двое мальчиков, которые позвонили по номеру службы экстренной помощи. Им, в свою очередь, пришла на помощь женщина, которая начала оживлять нуждающегося в помощи, и делала это до самого приезда врачей.

Находившийся на грани жизни и смерти мужчина на сегодня выздоровел -  по мнению экспертов, во многом благодаря женщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.

Полиция пыталась выяснить, кто этот таинственный спаситель, но пока безуспешно. Женщине, спасшей человеческую жизнь, было около 40-50 лет, у нее черные волосы, на ней были брюки и светлая куртка.

Если кто-нибудь знает, кем могла быть эта женщина, полиция просит сообщить об этом на странице Лыунаской префектуры в соцсетях или по электронной почте по адресу kommunikatsioon@politsei.ee, чтобы выразить ей напрямую огромную благодарность.

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