Сб, 10.10.2020
Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо. Виктор Васильев
Виктор Васильев
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • «Это мошенничество»: Инвесторы требуют банкротства эстонской краудфандинговой платформы

«Это мошенничество»: Инвесторы требуют банкротства эстонской краудфандинговой платформы

Ilmarine teatas pankrotist

ФОТО: SCANPIX

Инвесторы зарегистрированной в Эстонии краудфандинговой платформы Wisefund обвиняют компанию в мошенничестве. Об этом пишет dv.ee.

Прокуратура возбудила уголовное дело, и сейчас инвесторы объединяют усилия, чтобы начать банкротное производство в отношении Wisefund.

Компанию обвиняют в том, что многие заемщики и проекты, представленные на краудфандинговой платформе, в действительности не существуют.

По словам присяжного адвоката Дениса Пискунова из адвокатского бюро Magnusson, инвесторы подозревают, что собранные у них деньги так и не дошли до реальных заемщиков.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back