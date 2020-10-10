«Это мошенничество»: Инвесторы требуют банкротства эстонской краудфандинговой платформы

Прокуратура возбудила уголовное дело, и сейчас инвесторы объединяют усилия, чтобы начать банкротное производство в отношении Wisefund.

Компанию обвиняют в том, что многие заемщики и проекты, представленные на краудфандинговой платформе, в действительности не существуют.

По словам присяжного адвоката Дениса Пискунова из адвокатского бюро Magnusson, инвесторы подозревают, что собранные у них деньги так и не дошли до реальных заемщиков.