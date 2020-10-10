Лидер партии участвовала в генеральном собрании вскоре после возвращения из страны повышенного риска

Кристина Каллас прибыла в Эстонию из Грузии рано утром в понедельник. В Таллиннском аэропорту она сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. «Если вы возвращаетесь домой и сдаете тест на границе, и если он оказывается отрицательным, то можно выполнять неотложные рабочие дела», - пояснила Каллас.

С понедельника по пятницу она была в Тарту и перед общим собранием сдала второй тест, который также оказался отрицательным.

«Участие в общем собрании председателя партии - задача неизбежная", - сказал Каллас, подчеркнув, что пришла на общее собрание исходя из результата второго теста.

Кристина Каллас в Грузии. ФОТО: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Департамент здоровья прокомментировал Postimees, что право покинуть место жительства или пребывания распространяется на лиц, которые по решению работодателя выполняют строго необходимые задачи, что означает, что работодатель должен в каждом случае учитывать, должно ли, например, лицо из страны, подверженной риску реорганизовать работу так, чтобы человек мог находиться дома 14 календарных дней.

В департаменте указали, что работодатель должен оценить возможный риск заболевания коллектива при допуске человека к работе и принять все меры для предотвращения этого.