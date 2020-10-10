Лидер партии участвовала в генеральном собрании вскоре после возвращения из страны повышенного риска

Сегодня партия «Эстония 200» провела общее собрание. Председатель партии Кристина Каллас менее недели назад приехала из Грузии, где совокупное число заражений на 100000 жителей за последние 14 дней составляет 134. Грузия является страной с риском коронавируса для Эстонии, и люди, которые приехали оттуда, должны находиться в самоизоляции, пишет Postimees.
Кристина Каллас прибыла в Эстонию из Грузии рано утром в понедельник. В Таллиннском аэропорту она сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. «Если вы возвращаетесь домой и сдаете тест на границе, и если он оказывается отрицательным, то можно выполнять неотложные рабочие дела», - пояснила Каллас.
С понедельника по пятницу она была в Тарту и перед общим собранием сдала второй тест, который также оказался отрицательным.
«Участие в общем собрании председателя партии - задача неизбежная", - сказал Каллас, подчеркнув, что пришла на общее собрание исходя из результата второго теста.
Департамент здоровья прокомментировал Postimees, что право покинуть место жительства или пребывания распространяется на лиц, которые по решению работодателя выполняют строго необходимые задачи, что означает, что работодатель должен в каждом случае учитывать, должно ли, например, лицо из страны, подверженной риску реорганизовать работу так, чтобы человек мог находиться дома 14 календарных дней.
В департаменте указали, что работодатель должен оценить возможный риск заболевания коллектива при допуске человека к работе и принять все меры для предотвращения этого.
В министерстве иностранных дел Postimees заявили, что можно заменить двухнедельное ограничение свободы передвижения тестированием на вирус по прибытии в страну, затем помещением в карантин на семь дней и затем прохождением еще одного теста. Оба теста должны быть отрицательными. «Соблюдение ограничений - это в первую очередь дело каждого человека, чтобы минимизировать риск возможного распространения инфекции», - пояснили в министерстве.